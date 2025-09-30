רשת CBS מדווחת כי חמאס נוטה לקבל את פרטי העסקה ויתן את תשובתו מחר. בתוך כך בקטאר מדווחים כי גם טורקיה תיכנס לתיווך מול חמאס במשא ומתן

תגובת החמאס לעסקה ולנאום טרמפ: על פי דיווח ברשת CBS חמאס ופלגים פלסטינים אחרים נוטים לקבל את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה. עם זאת, על פי ההערכות הם ימסרו הסתייגויות מההצעה. בדיווח נאמר עוד כי הם ימסרו את תגובתם לקטאר ומצרים מחר.

עוד באותו נושא אחרי התנצלות נתניהו: ההצהרה של קטאר 21:50 | יאיר אמר 3 0 😀 👏

בתוך כך, דובר משרד החוץ הקטארי מסר בצהריים כי באופן מפתיע טורקיה הודיעה כי גם היא תצטרף היום לשיחות התיווך במשא ומתן וצפויה ללחוץ על חמאס לקבל את ההסכם.

כזכור, אמש במסיבת עיתונאים בבית הלבן הציג נשיא ארצות הברית טראמפ, לצידו של נתניהו, מתווה לסיום המלחמה. המתווה גורר תגובות במערכת הפוליטית אך כולם מסכימים על כך כי הדבר תלוי קודם כל בתשובת חמאס.

בשעה זו מתכנסת גם סיעת "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ' על מנת לדון במתווה ובצעדיה הבאים של המפלגה לאור ההסכמות בין ישראל לארצות הברית.