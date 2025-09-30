יווח ראשוני על פיגוע דריסה באזור צומת אל חאדר בכביש המנהרות בגוש עציון מדרום לירושלים. מד"א מדווח על 2 פצועים במצב בינוני

הטרור ממשיך להכות בישראל. דיווח ראשוני על פיגוע דריסה משולב ירי באזור צומת אל חאדר הסמןך לאפרת, בכביש המנהרות, בגוש עציון מדרום לירושלים.

מפרטים ראשונים עולה כי האירוע מתחרש אחרי הפנייה ימינה בצומת אל חאדר מכיוון חוסן לכיוון דרום. המחבל דורס 2 אזרחים, אחד מהם נער בן 15 ויוצא מהרכב עם סכין. הוא נורה על ידי אזרח וחיילים.

2 פצועים בינוני עד קשה וקל פונו להדסה עין כרם ולשערי צדק.

זירת הפיגוע (דוברות מד"א)

ממד"ר נמסר: "חובשים ופראמדיקים פינו לבית החולים שערי צדק נער בן 15 במצב בינוני-קשה עם חבלות בגפיים ובראש. נער בן 16 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובראש פונה לבי"ח הדסה עין כרם".

פראמדיק מד"א משה בניטה שטיפל ופינה את הפצוע הקשה סיפר: "כשהגענו לזירה ראינו שמדובר באירוע חריג. במקום הייתה המולה ובהלה רבה, וברקע נשמעו צעקות. הבחנו מיד ברכב הפוגע -השמשה הקדמית שלו הייתה מרוסקת. סמוך לרכב ראינו את הפצועים, שני נערים שסבלו מחבלות בגופם כתוצאה מהדריסה. ידענו שעלינו לפעול במהירות. הפצוע החמור מבניהם, נער בן 15, היה מעורפל הכרה וסבל מחבלות משמעותיות בראש ובגפיים. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח, ופינינו אותו לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני-קשה. הפצוע הנוסף, נער בן 16, פונה מהמקום כשמצבו בינוני."

רק שלשום נהרג לוחם צה"ל עינבר קב בפיגוע דריסה באזור צומת ג'ית – קדומים בשומרון.