סמ״ר עינבר אברהם קב בן 20, מלוטם, לוחם בגדוד 890, חטיבת הצנחנים, נרצח בפיגוע במהלך פעילות מבצעית במרחב חטיבת שומרון

צה"ל מתיר הערב (ראשון) לפרסום כי סמל ראשון עינבר אברהם קב ז״ל הוא הנרצח בפיגוע שהתרחש היום בשומרון.

עינבר נפגע במהלך פעילות מבצעית ונבדקת האפשרות שלאחר שנפגע מדריסת המחבל, נפגע גם מירי שבוצע לנטרול המחבל בפיגוע הדריסה בצומת ג׳ית שבחטיבת שומרון.

כאמור, מוקדם יותר רכב פלסטיני דרס אזרח ישראלי. כוחות צה"ל שהיו במקום פתחו באש לעבר המחבל ונטרלו אותו.

דובר צה"ל מסר כי בהמשך לדיווח הראשוני על הפיגוע במרחב צומת ג׳ית, כוחות הביטחון חיסלו את המחבל שביצע את פיגוע הדריסה. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון ממשיכים לפעול באזור לביצוע סריקות נוספות.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן שוחח עם מפקד אוגדת איו"ש, תת אלוף קובי הלר, שתדרך אותו על נסיבות הפיגוע והתוצאה הקשה.

לאחר השיחה אמר יוסי דגן: "מדובר בפיגוע חמור של דריסה וניסיון לתקוף פיזית את החייל הפצוע כשהמחבל נושא עמו סכין. במהלך הקרב עם המחבל נפגע אחד החיילים מירי כוחותינו".

דגן ביקש לחזק את החיילים: "אני מבקש לשלוח חיבוק חם ואוהב לכל החיילים והחיילות מכל עם ישראל ומההתיישבות בשומרון, ובפרט ללוחמים הגיבורים שנלחמו כדי למנוע את הפיגוע הנתעב ועשו את הדבר החשוב ביותר: חתרו למגע וחיסלו את המחבל, על אף התוצאות הקשות".

דגן פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה תקיפה: "אני דורש מרה״מ ומכל שרי הממשלה – תסתכלו על הרצחנות הבלתי נגמרת של הרשות הפלסטינית הטרוריסטית, אשר הסיתה לפיגוע הטרור הזה, היא תשלם סכומי עתק למשפחת המחבל הנאלח רק כי הוא בא לפגוע ולרצוח יהודים. הכוונות לבצע 7 באוקטובר שני מתוך יהודה ושומרון כלפי ערי גוש דן והשרון הן מצד הרשות והן מצד חמאס אינן נסתרות לרגע. אני דורש מראש הממשלה להכריע: רק ריבונות מלאה ליישובים והמרחבים ביהודה ושומרון תימנע את סכנת המדינה הפלסטינית ואת סכנת גל הטרור שבסופו ב-7 באוקטובר שני.

מחץ לטרור וניצחון אזרחי של ריבונות מלאה ביהודה ושומרון".