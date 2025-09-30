הלילה (שלישי) ישדר ערוץ 12 את משדר הסליחות המרכזי, בשידור חי מרחבת הכותל המערבי בירושלים.
צפו בקדימון למשדר הסליחות המרכזי
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
המנחים והמשתתפים
את המשדר ישדרו כתבי חדשות 12 עופר חדד וישי כהן. בין המשתתפים: שורד השבי אלי-ה כהן והזמרת לבנת בן חמו.
המשדר יחל בשעה 23:30 ויימשך עד 02:00 בלילה.
מסורת טלוויזיונית
משדר הסליחות הפך בשנים האחרונות למסורת טלוויזיונית שמחברת בין הקולות העתיקים של פיוטי הסליחות לבין הצופים בבית. מדי שנה נוהגים מאות אלפים לעקוב אחר השידור, שמביא את האווירה המיוחדת של עשרת ימי תשובה ורחבת הכותל המערבי אל תוך הסלון הישראלי.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
משה רבינו
מצאו שוכב משכב זכר ועוד איזה חילוני להעביר את שידור הסליחות. ממש מתאים לערוץ הרעל 12 שהוא ערוץ אנטי-יהודי ואנטי ישראלי.14:03 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה רבינו
מצאו שוכב משכב זכר ועוד איזה חילוני להעביר את שידור הסליחות. ממש מתאים לערוץ הרעל 12 שהוא ערוץ אנטי-יהודי ואנטי ישראלי.14:03 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר