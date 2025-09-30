אתמול (שני), הגיעו הזמר אושר כהן וארוסתו, הדוגמנית והשחקנית עדן פינס, לסיור סליחות מיוחד בכותל המערבי, יחד עם רב הכותל והמקומות הקדושים, הגאון הרב שמואל רבינוביץ.
הצעה משפחתית בערב החג
הביקור התקיים ימים ספורים לאחר שהשניים חשפו את אירוסיהם בערב ראש השנה. במהלך ארוחת החג המשפחתית, כרע כהן ברך בפני הקרובים והציע נישואים לפינס, שהשיבה בהתרגשות "כן". הטבעת שהעניק לה הפכה במהרה לשיחת היום ברשתות החברתיות.
מהזוגיות אל האירוסין
כהן, אחד הזמרים המצליחים בישראל בשנים האחרונות, ופינס, מהדוגמניות הבולטות בארץ, מנהלים זוגיות מתוקשרת מאז אוגוסט 2024. השניים הפכו במהרה לאחד הזוגות המסוקרים ביותר בביצה המקומית, וכעת, כשהם מאורסים, נראה שהעניין הציבורי סביבם רק הולך ומתגבר.
סליחות באווירה חגיגית
בני הזוג חוו את האווירה המיוחדת בכותל, ששילבה עבורם בין סליחות וקדושה לבין שמחה גדולה לרגל צעדיהם לקראת החופה.
