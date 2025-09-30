שלמה פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת ואחד הקולות הבולטים בימין, התייחס להסכם המדיני הנרקם ואמר כי הוא עדיין מעבד את ההסכם ומשמעויותיו. במקביל, הוא פרסם תזכורת לעמדה התקשורתית והציבורית שרווחה רק שבוע קודם לכן.
לדבריו, בתוך פרק זמן קצר נשמעו שורה של תחזיות חמורות: חמש מדינות באירופה הודיעו על הכרה במדינה פלשתינית, והתריעו מפני קריסה מדינית ובידוד בינלאומי. נטען שישראל עומדת בפני התמוטטות כלכלית והפכה למשק סגור. בתקשורת עלו טענות לפיהן הפקודות הצבאיות בעזה הן בלתי חוקיות, והרמטכ"ל נדרש לסרב לבצען.
בנוסף, פילבר מזכיר כי נטען שנתניהו מתכוון לבטל את הבחירות, שדרמר הפקיר את החטופים, ושהמלחמה נמשכת מטעמים פוליטיים בלבד. בין הטענות שציין הופיעה גם ביקורת לפיה נתניהו שבוי בידי בן גביר וסמוטריץ', וכן זלזול בנאום שנשא באו"ם, שלפי הדיווחים התקיים מול אולם ריק.
פילבר הוסיף כי גם מתוך הימין נשמעה ביקורת לפיה נתניהו חלש, נכנע ומאבד את הישגי הלחימה. ולבסוף, ציין את הטענה שנשמעה לאחרונה לפיה ח"כ דוד זיני לא ימונה לראש השב"כ.
את דבריו סיים בפנייה לקוראים: "לך תסמוך על פרשנות בערוצים".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
אותם פרשנים רקובים מקפלן התנגדו למלחמתו למלחמה בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן וניבאו "אסונות" כשנתניהו, בהישגי על, ריסק אותם, את הגרעין האיראני, את אסד ועכשיו את החותים!
מה לעשות
שזו האמת?! נתניהו נאלץ להתפשר על כל מה שנלחם עליו תרתי משמע, הושפל מול קטאר ונכנע לטראמפ. ללמד אותנו שביבי חלש, לא מסוגל להביא השגים ובטח לא בזמן הנכון10:40 30.09.2025
