שלמה פילבר מגיב להסכם ומזכיר את התחזיות שנשמעו רק לפני שבוע: אזהרות מקריסה מדינית, בידוד בין־לאומי, ביטול בחירות, ביקורת על נאום נתניהו וטענות על פקודות בלתי חוקיות

שלמה פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת ואחד הקולות הבולטים בימין, התייחס להסכם המדיני הנרקם ואמר כי הוא עדיין מעבד את ההסכם ומשמעויותיו. במקביל, הוא פרסם תזכורת לעמדה התקשורתית והציבורית שרווחה רק שבוע קודם לכן.

לדבריו, בתוך פרק זמן קצר נשמעו שורה של תחזיות חמורות: חמש מדינות באירופה הודיעו על הכרה במדינה פלשתינית, והתריעו מפני קריסה מדינית ובידוד בינלאומי. נטען שישראל עומדת בפני התמוטטות כלכלית והפכה למשק סגור. בתקשורת עלו טענות לפיהן הפקודות הצבאיות בעזה הן בלתי חוקיות, והרמטכ"ל נדרש לסרב לבצען.

בנוסף, פילבר מזכיר כי נטען שנתניהו מתכוון לבטל את הבחירות, שדרמר הפקיר את החטופים, ושהמלחמה נמשכת מטעמים פוליטיים בלבד. בין הטענות שציין הופיעה גם ביקורת לפיה נתניהו שבוי בידי בן גביר וסמוטריץ', וכן זלזול בנאום שנשא באו"ם, שלפי הדיווחים התקיים מול אולם ריק.

פילבר הוסיף כי גם מתוך הימין נשמעה ביקורת לפיה נתניהו חלש, נכנע ומאבד את הישגי הלחימה. ולבסוף, ציין את הטענה שנשמעה לאחרונה לפיה ח"כ דוד זיני לא ימונה לראש השב"כ.

את דבריו סיים בפנייה לקוראים: "לך תסמוך על פרשנות בערוצים".