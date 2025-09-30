שנתיים אחרי הקרב בקיבוץ גבים, מוגש התחקיר לפיו, כיתת הכוננות הצליחה לבלום את שמונת המחבלים שלא הצליחו לחדור לקיבוץ וחוסלו כולם באזורים סמוכים

כמעט שנתיים אחרי פרוץ המלחמה בצה"ל סבורים כי הסיבה שהמחבלים לא נכנסו לקיבוץ גבים היא בשל היותם מחבלים "פשוטים" בלי נחישות להילחם. תחקיר הקרב בקיבוץ גבים שמתפרסם היום, עוסק למעשה בציר 34 ובשמונה מחבלים שפעלו בשטח והוא כולל גם את גבים גם את מושב יכיני והאזור.

במערכת הביטחון סבורים שהסיבה שהמחבלים לא נכנסו פנימה היא בשל העובדה שלא הייתה להם נחישות לפעול. הם שהו בשער כשלוש דקות ואז למרות שהייתה להם אפשרות להיכנס דרך הפשפש שהיה פתוח הם לא עשו זאת. נציין שהתחקיר עוסק בציר 34 בשמונה מחבלים והוא כולל גם את גבים גם את מושב יכיני והאזור.

בבוקר האירוע מי שאחראי על הגיזרה הוא מפקד פלוגה של גדוד 13 יוני כהן שאחראי על ק 2 והוא אחד הבודדים שמצליח לפעול בשטח. נציין שהקיבוץ הוא קיבוץ עורפי במרחק של 3.8 ק"מ מהגדר וב-7.10 יש בו כ-700 תושבים ולהם 7 נשקים כשחמישה מהם היו בידי כיתת הכוננות.

סיכום תחקיר הקרב בקיבוץ גבים

כיתת הכוננות הצליחה להדוף את המחבלים למרות מיעוט הנשק והתגובה המאוחרת של צה"ל. בנוסף קובע התחקיר שמוגש כאמור כעבור כמעט שנתיים לפרוץ המלחמה, תושבי הקיבוץ גילו תושייה והצליחו להגן על עצמם וכן הצילו צעירים שנמלטו ממסיבת הנובה ושהתחבאו בתחנת הדלק הסמוכה.

התחקיר מציין לשבח את מפקד גדוד 13, סא"ל תומר גרינברג הי"ד וסמל עמית גואטה הי"ד שפעלו בגבורה בקרבות שנמשכו סביב הקיבוץ.

נציין שבקיבוץ גבים עצמו לא נהרג אף אחד מהתושבים, למרות מתקפה של שמונה מחבלי נוחבה. עם זאת, בנקודות שמחוץ לקיבוץ, שלא נכללו בתחקיר, נרצחו תושבי הקיבוץ זיו חג'בי במסיבת הנובה ושלומי דוידוביץ' במיגונית המוות על כביש 232, אותה מיגונית שבה מי שהוביל את הטבח האכזרי חוסל שלשום.

לפי תחקיר צה"ל, הכוחות המקומיים הצליחו להדוף את המחבלים שהתקדמו אל קיבוץ גבים, אך התפקוד המערכתי והפיקוד הגזרתי תחת גדוד 77 (מלבד המ"פ כאמור) לא עמדו בציפיות ולא שימשו מגן בין התושבים למחבלים, שהמשיכו במסע ההרג שלהם במושב יכיני.

תחילת המתקפה וחדירת המחבלים

בשעה 06:29 נשמעו אזעקות בכל הארץ. תוך דקות ספורות חדרו אלפי מחבלים דרך גדר המערכת, ושמונה מהם נסעו לכיוון קיבוץ גבים.

בשעה 06:58 עברו המחבלים באזור המפעלים שממערב לקיבוץ. מתברר כי הם עקפו את מכללת ספיר ואת הקיבוץ וניסו לחדור אליו דרך שער אחורי או גדר צדדית. כעבור כ־10 דקות הרבש"ץ וסגנו הבינו שמחבלים נמצאים סמוך ליישוב והודיעו לכל חברי כיתת הכוננות לשאת את נשקיהם.

המחבלים המשיכו לנוע סביב הקיבוץ וניסו לפרוץ לתחנת הדלק הסמוכה, אך ללא הצלחה.

בשעה 07:25 היה הרבש"ץ במהלך פטרול רכוב על הציר ההיקפי של הקיבוץ. כשהגיע לאזור שער הקיבוץ, המחבלים שביצעו מארב במקום פתחו לעברו באש מכיוון הגדר. הוא חילץ לאחור, ירד מהרכב וירה חזרה לעברם, אך במהלך חילופי הירי נפצע מירי המחבלים. הוא דיווח על ההיתקלות לסגנו, שהקפיץ את כיתת הכוננות לשער הראשי ולסגן קב"ט המועצה.

גם קצין במחוז דרום של פיקוד העורף הגיע לשער הקיבוץ ונפגע מירי המחבלים, וכך גם חבר קיבוץ נוסף, לעברו הושלך רימון.

כעבור מספר דקות המחבלים עזבו את שער הקיבוץ לכיוון מושב יכיני. במהלך נסיעתם ירו לעבר רכבים שהיו באזור המושב ועל כביש 34, המחבר בין צומת יד מרדכי לנתיבות ועובר במספר רב של יישובים באזור.

פריסת כיתת הכוננות

דקות לאחר ההיתקלות הראשונה, ותוך שהמחבלים כבר נמלטו, הגיע לשער הקיבוץ תושב הקיבוץ תא"ל (מיל') גיל שוורצמן וקיבל פיקוד על כיתת הכוננות. הוא הורה להם להיפרס בעמדות הגנה ברחבי הקיבוץ.

המחבלים ביצעו מארב על כביש 34 בין קיבוץ גבים למושב יכיני במטרה להרוג כמה שיותר ישראלים מבלי להיכנס להיתקלות. בשעה 08:11 רצחו המחבלים שני אזרחים שנמלטו ממסיבת הנובה. דקות לאחר מכן, עמית גואטה ז"ל, לוחם מגלן, זיהה את המארב תוך כדי נסיעה וביצע פניית פרסה במטרה לפגוע בהם ולהסיר את האיום מהכביש. גואטה נורה על ידי המחבלים, נפצע אנושות ונפטר מפצעיו.

בשעה 10:30 הגיע לשער הרפת של הקיבוץ סא"ל תומר גרינברג ז"ל, מג"ד 13 של גולני. כיתת הכוננות מסרה לו תחמושת ומחסניות וליוותה אותו ואת החפ"ק לכיוון כפר עזה דרך השטח.

מאותה שעה עסקו חברי כיתת הכוננות באבטחת היישוב והאזור שסביבו, בסיוע לתושבים ולנמלטים מהטבח, בזמן שקרבות התחוללו על כביש 34.

בשעה 12:00 יצאו שני רכבים ובהם חברי כיתת הכוננות לתחנת הדלק, במטרה לחלץ 12 אזרחים ממיגונית בתחנה.

הלחימה והמסקנות

בשעה 18:00 הגיע כוח שלדג לתחנת הדלק סמוך לקיבוץ גבים לצורך היערכות. סמוך לצומת גבים פרק הכוח מהרכבים לאחר ששמע קולות ירי. במקביל, כוח מהחטיבה הטקטית של המשטרה שנע במרחב פגש את שוורצמן, הרבש"ץ בפועל. שוורצמן חילק גזרות בין כוח שלדג ללוחמי המשטרה והורה להם לסרוק את השטחים סביב הקיבוץ – מפעלים, שטחי חקלאות ואת מכללת ספיר. הסריקה התבצעה בירי לעבר מקומות חשודים.

רק למחרת, בשעה 16:00 הגיע כוח צבאי שנועד להגן על הקיבוץ. עד אז הסתמכו תושבי הקיבוץ על כיתת הכוננות ועל כוחות מזדמנים. בסריקות מאוחרות נמצאו בשטח פועלים זרים – אחד אותר פצוע והשני נהרג. מרבית תושבי הקיבוץ התפנו ממנו באופן עצמאי, ויתר התושבים התפנו בסיוע כוחות צה"ל שהגיעו בשעות אחר הצהריים.

במסקנות התחקיר ציינו לשבח את כיתת הכוננות שעמדה בהגנה על היישוב ואף סייעה לאזרחים אחרים להינצל. עוד ציינו כי הקיבוץ צריך להיות מצויד במרכיבי הגנה כנדרש מיישוב הסמוך לגדר, וכי לגדר ההיקפית של הקיבוץ אין מצלמות – דבר שהקשה על התחקות מדויקת אחר השתלשלות האירועים.