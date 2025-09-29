חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 29.09.2025 / 21:41

עומר דוסטרי, דובר ראש הממשלה עד לא מכבר, תקף את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה וכתב: "לראש הממשלה אין מנדט להניף דגל לבן"

עומר דוסטרי, שכיהן עד לאחרונה כדוברו של ראש הממשלה נתניהו תקף הערב (שני) את תוכניתו של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה וקרא לה "הכישלון המוחלט". בציוץ שהעלה בטוויטר כתב דוסטרי: "תכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה היא הכישלון המוחלט בשיא תפארתו: השארת חמאס בעזה (במקום הכרעה), נטישת השטח על-ידי צה״ל לגבולות צרים, ניהול עזה (כולל אכיפה) על ידי ממשל זר נאיבי, הכנת השטח לחזרת הרש״פ ולהקמת מדינה פלסטינית, וביטול תכנית ההגירה מרצון." בסיום דבריו קבע דוסטרי: "לראש הממשלה אין מנדט להניף דגל לבן." כאמור, הערב פרסם הבית הלבן את עיקרי תוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. עיקרי התוכנית: פירוז עזה : הרצועה תפורז ותהפוך לאזור נקי מטרור, ללא איום על שכנותיה.

שיקום נרחב : תושבי עזה יקבלו סיוע נרחב הכולל מים, חשמל, בתי חולים, מאפיות ותשתיות נוספות.

הסכם והפסקת אש : ההסכם ייכנס לתוקף עם הסכמת שני הצדדים, והלחימה תופסק מידית. כל קווי המגע והקרב יוקפאו עד להשלמת השלבים.

חטופים ושחרורים : כוחות צה״ל יסוגו לפי קווים שנקבעו מראש לצורך שחרור חטופים. בתוך 72 שעות מהסכמת ישראל, כל החטופים יוחזרו – חיים או חללים. לאחר מכן, ישראל תשחרר 250 אסירי עולם וכן 1,700 עצורים מעזה שנעצרו מאז 7 באוקטובר 2023. כל הנשים והילדים העצורים מאז האירוע ישוחררו. לכל חטוף חלל שיוחזר – ישראל תשיב גופות של 15 פלסטינים.

חמאס : חמאסניקים שיתחייבו לדו-קיום ולוויתור על נשק יקבלו חנינה. מי שיבחרו לעזוב – יזכו למעבר בטוח למדינות שיקלטו אותם.

סיוע הומניטרי : הסיוע ייכנס מיידית ברמה שלא תפחת מהסכם הסיוע בינואר 2025, ויחולק דרך האו״ם, הסהר האדום וגופים נייטרליים בלבד. מעבר רפיח ייפתח לשני הכיוונים בהתאם למנגנון שנקבע בינואר.

ממשל זמני ותכנון עתידי : הרצועה תנוהל זמנית על ידי גוף טכנו-פוליטי חדש – מועצת השלום, הכוללת את טראמפ כיו״ר, טוני בלייר ומנהיגים נוספים. מטרתה: שיקום, ניהול מודרני, השקעות ופיתוח כלכלה חדשה.

פינוי הריסות: ציוד כבד ייכנס לפינוי הריסות ולפתיחת צירים.

