עומר דוסטרי, שכיהן עד לאחרונה כדוברו של ראש הממשלה נתניהו תקף הערב (שני) את תוכניתו של הנשיא טראמפ לסיום המלחמה בעזה וקרא לה "הכישלון המוחלט".
בציוץ שהעלה בטוויטר כתב דוסטרי: "תכנית טראמפ לסיום המלחמה בעזה היא הכישלון המוחלט בשיא תפארתו: השארת חמאס בעזה (במקום הכרעה), נטישת השטח על-ידי צה״ל לגבולות צרים, ניהול עזה (כולל אכיפה) על ידי ממשל זר נאיבי, הכנת השטח לחזרת הרש״פ ולהקמת מדינה פלסטינית, וביטול תכנית ההגירה מרצון."
בסיום דבריו קבע דוסטרי: "לראש הממשלה אין מנדט להניף דגל לבן."
כאמור, הערב פרסם הבית הלבן את עיקרי תוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה.
עיקרי התוכנית:
-
פירוז עזה: הרצועה תפורז ותהפוך לאזור נקי מטרור, ללא איום על שכנותיה.
-
שיקום נרחב: תושבי עזה יקבלו סיוע נרחב הכולל מים, חשמל, בתי חולים, מאפיות ותשתיות נוספות.
-
הסכם והפסקת אש: ההסכם ייכנס לתוקף עם הסכמת שני הצדדים, והלחימה תופסק מידית. כל קווי המגע והקרב יוקפאו עד להשלמת השלבים.
-
חטופים ושחרורים: כוחות צה״ל יסוגו לפי קווים שנקבעו מראש לצורך שחרור חטופים. בתוך 72 שעות מהסכמת ישראל, כל החטופים יוחזרו – חיים או חללים. לאחר מכן, ישראל תשחרר 250 אסירי עולם וכן 1,700 עצורים מעזה שנעצרו מאז 7 באוקטובר 2023. כל הנשים והילדים העצורים מאז האירוע ישוחררו. לכל חטוף חלל שיוחזר – ישראל תשיב גופות של 15 פלסטינים.
-
חמאס: חמאסניקים שיתחייבו לדו-קיום ולוויתור על נשק יקבלו חנינה. מי שיבחרו לעזוב – יזכו למעבר בטוח למדינות שיקלטו אותם.
-
סיוע הומניטרי: הסיוע ייכנס מיידית ברמה שלא תפחת מהסכם הסיוע בינואר 2025, ויחולק דרך האו״ם, הסהר האדום וגופים נייטרליים בלבד. מעבר רפיח ייפתח לשני הכיוונים בהתאם למנגנון שנקבע בינואר.
-
ממשל זמני ותכנון עתידי: הרצועה תנוהל זמנית על ידי גוף טכנו-פוליטי חדש – מועצת השלום, הכוללת את טראמפ כיו״ר, טוני בלייר ומנהיגים נוספים. מטרתה: שיקום, ניהול מודרני, השקעות ופיתוח כלכלה חדשה.
-
פינוי הריסות: ציוד כבד ייכנס לפינוי הריסות ולפתיחת צירים.
