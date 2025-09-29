ראש הממשלה בנימין נתניהו התנצל הערב (שני) בשיחה טלופנית בפני ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני במסגרת ביקורו בוושינגטון על התקיפה של בכירי חמאס בקטאר. כך על פי הדיווח בג'רוזלם פוסט.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לדיווח: "התקיפה של בכירי חמאס, הוגי טבח השבעה באוקטובר במדינת האויב קטאר – היתה תקיפה חשובה, צודקת, ומוסרית מאין כמותה. טוב מאוד שקרתה. מי ששולח מפלצות לשרוף תינוקות לאנוס נשים, ולחטוף קשישות, צריך לדעת שאין שום מקום בעולם שהוא בטוח בו. הגיע הזמן לומר לעולם את האמת: קטאר היא מדינה תומכת טרור, מממנת טרור ומסיתה לטרור. שום כסף לא ינקה את הטרור מידיהם".
בזמן פגישת ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, בכיר בארגון הטרור חמאס, טאהר א-נונו הודיע כי למרות ההצהרות האופטימיות לידיי חמאס לא נמסרה הצעה חדשה, וכי הארגון מוכן לבחון רק עסקה ש"שתבטיח את האינטרסים הפלסטיניים".
מוקדם יותר פורסם כי ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו הגיעו לבית הלבן, הנשיא טראמפ קיבל את פניו של ראש הממשלה בכניסתו לבית הנשיאותי, השניים צפויים לקיים בשעתיים הקרובות ארוחת צהריים, פגישות רחבות ושיחות ב-4 עיניים. בשעה 20:15 (שעון ישראל) צפויה מסיבת עיתונאים והצהרה מיוחדת של שני המנהיגים.
הרבי מקורסק
בני, מי אתה חושב שאתה חתחת אפס, שאג טראמפ על נתניהו בזעם נתניהו התחלחל והתכווץ מפחד ... ואז פתח טראמפ את מכנסיו, שלף משהו שנראה כמו מלפפון חמוץ, פנה לנתניהו...
בני, מי אתה חושב שאתה חתחת אפס, שאג טראמפ על נתניהו בזעם נתניהו התחלחל והתכווץ מפחד ... ואז פתח טראמפ את מכנסיו, שלף משהו שנראה כמו מלפפון חמוץ, פנה לנתניהו ואמר: 'ועכשיו תנצוץ'. נתניהו ליקק את שפתיו בתאוותנות פתח עוד כפתור בחולצה, ירד על ברכיו והרביץ בטראמפ פומפה תאיילנדית כמקצוענית מפטפונג ובלע את הגועל נפשהמשך 19:53 29.09.2025
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
בתגובה ל: הרבי מקורסק
אז ככה נראית השפלה אמיתית ... ישראל גם אכלה את הדגים הרקובים... גם סולקה מהעיר ... וגם הושפלה עד עפר ... איפה החלומות על "נצחון מוחלט " ? על "הגירה מרצון" ? על סיפוח עזה ? על הבוננזה הנדלנית ? על שכונת השוטרים ... על טיילת טראמפ .... ככה נראת מדינה בלי הנהגה , בלי חזון , בלי מדיניות , בלי אסטרטגיה, ובבידוד בינלאומי מוחלט ... חלמת על "גאון" קבלתם את "האדיוט המושלם" .... תתעוררו אדיוטים , עוד מעט לא יהיה לכם מה לאכול פה , והנינים שלכם עוד ישלמו את מאות המיליארדים שנשפכו על חלומות באספמיה... לוולדות של הגאון יש דירות בבריטניה וארה"ב...20:13 29.09.2025
דני
ביבי כבר התנצל בעבר מול ארדואן מה יצא מזה ? אם ככה ביבי מתנהג מה יהיה מול החמאס ? וכל שכן קאטר מדינת אויב20:33 29.09.2025
נתניהו הנואף
לקקניהו כזה פחדן. הלוזר של היחידה. ואתם מתחנפים אליו כאילו הוא הביג דוג. אפס.20:32 29.09.2025
הרבי מקורסק
