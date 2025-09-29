נתניהו התנצל אש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני במסגרת ביקורו בוושינגטון על התקיפה של בכירי חמאס בקטאר

ראש הממשלה בנימין נתניהו התנצל הערב (שני) בשיחה טלופנית בפני ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני במסגרת ביקורו בוושינגטון על התקיפה של בכירי חמאס בקטאר. כך על פי הדיווח בג'רוזלם פוסט.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לדיווח: "התקיפה של בכירי חמאס, הוגי טבח השבעה באוקטובר במדינת האויב קטאר – היתה תקיפה חשובה, צודקת, ומוסרית מאין כמותה. טוב מאוד שקרתה. מי ששולח מפלצות לשרוף תינוקות לאנוס נשים, ולחטוף קשישות, צריך לדעת שאין שום מקום בעולם שהוא בטוח בו. הגיע הזמן לומר לעולם את האמת: קטאר היא מדינה תומכת טרור, מממנת טרור ומסיתה לטרור. שום כסף לא ינקה את הטרור מידיהם".

עוד באותו נושא בכיר חמאס חושף: "לא קיבלנו הצעה חדשה מאמריקה" 19:36 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

בזמן פגישת ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, בכיר בארגון הטרור חמאס, טאהר א-נונו הודיע כי למרות ההצהרות האופטימיות לידיי חמאס לא נמסרה הצעה חדשה, וכי הארגון מוכן לבחון רק עסקה ש"שתבטיח את האינטרסים הפלסטיניים".

מוקדם יותר פורסם כי ראש הממשלה נתניהו ופמלייתו הגיעו לבית הלבן, הנשיא טראמפ קיבל את פניו של ראש הממשלה בכניסתו לבית הנשיאותי, השניים צפויים לקיים בשעתיים הקרובות ארוחת צהריים, פגישות רחבות ושיחות ב-4 עיניים. בשעה 20:15 (שעון ישראל) צפויה מסיבת עיתונאים והצהרה מיוחדת של שני המנהיגים.