אתמול יצא השיר "דרישת שלום" של שלומי שבת במסגרת מיזם "וזכרת"- שיר מצמרר שנכתב ממשפטי סטיקרים של נופלים ונופלות ממלחמת "חרבות ברזל"

הזמר והיוצר שלומי שבת משיק את "דרישת שלום", שיר חדש ומרגש שיצא אתמול (ראשון) במסגרת מיזם "וזכרת – קהילה יוצרת זיכרון", שמטרתו לחבר בין זיכרון הנופלים לסיפור המשותף של כולנו.

האזינו לשיר החדש של שלומי שבת – "דרישת שלום"

השיר שנכתב ממשפטי הסטיקרים

השיר, שנכתב והולחן על ידי טל קסטיאל ועדן אטד, מורכב ממשפטי סטיקרים של נופלים ונופלות ממלחמת "חרבות ברזל" ואירועי השבעה באוקטובר. בקליפ המצורף נראים הסטיקרים כשהם מוצמדים ומצולמים במקומות שונים בארץ ובעולם – כל אחד נושא מסר אופטימי ומעין צוואה חיה של הגיבורים והגיבורות, כאשר שלומי שבת מבצע את השיר על רקע התמונות.

"השיר שלך יתנגן לנצח, שמור על עצמך, בסוף עוד ננצח… תמיד תרים ת’ראש רק לא את הידיים, אל תפחד לפגוש עצב בעיניים, עד הניצחון – החיוך שלך תמיד איתי."

מיזם "וזכרת" – קהילה יוצרת זיכרון

המיזם נולד מהצורך לציין את יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל". מאות קהילות ברחבי הארץ יקיימו אירועי זיכרון מקומיים, בהם כל אזרח יוכל לקחת חלק פעיל ולהתחבר לסיפורי הנופלים.

שלומי שבת: "זכות גדולה"

שבת עצמו מספר:

"זו זכות גדולה לקחת חלק בפרויקט ההנצחה 'וזכרת' ולבצע שיר מרגש ומצמרר שיישאר פה כצוואה חיה עבור אלו שקולם נדם. ליבי עם המשפחות השכולות וכולי תקווה שהחטופים והחיילים שלנו יחזרו הביתה במהרה."