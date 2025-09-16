שישה בני אדם נפצעו קל בתאונה שהתרחשה הלילה בנתיבי איילון, כאשר על פי החשד זמר מפורסם נהג בשכרות והתנגש במספר כלי רכב

זמר מפורסם מאוד נחקר הלילה (בין שני לשלישי) לאחר שהתנגש עם רכבו בנתיבי איילון וגרם לתאונת דרכים, כך פורסם בחדשות 12.

על פי החשד, הזמר נהג תחת השפעת אלכוהול והתנגש במספר כלי רכב – מה שהוביל לתאונה גדולה במיוחד. שישה בני אדם נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי.

כוחות משטרה וצוותי מד"א הגיעו במהירות לזירה, העניקו טיפול ראשוני לפצועים והעבירו אותם לבתי החולים. הזמר עצמו נלקח לחקירה בתחנת המשטרה, עבר בדיקות ושוחרר לביתו לאחר מתן עדות.

עד ראייה שתיאר את הרגעים סיפר ל-N12: "זה היה אירוע משוגע לגמרי. נס שזה הסתיים רק בפציעות קלות. הנזק גדול מאוד וזה היה פשוט מבהיל – משום מקום הוא התנגש ברכבים והוביל לתאונה, לא היה ספק שהוא שיכור".