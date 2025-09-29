לשכת ראש הממשלה הודיעה על יציאתו של נתניהו מהעיר ניו יורק בדרכו אל וושינגטון הבירה, שם ייפגש ראש הממשלה פעם נוספת עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. לשכתו תיארה את השתלשלות האירועים ולוח הזמנים הצפוי.
על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, נתניהו בדרכו כעת מניו יורק אל וושינגטון הבירה. נתניהו וטראמפ צפויים להיפגש בבית הלבן בשעה 11:00 שעון ארה"ב (החוף המזרחי) או שעה 18:00 שעון ישראל.
לאחר קבלת פנים קצרה, הנשיא טראמפ וראש הממשלה צפויים לפנות לפגישה בחדרים הסגורים, שחלקה תתקיים בנוכחות מורחבת וחלקה ככל הנראה תתקים ב-4 עיניים. לשם כך פונו בלו"ז יותר משעתיים לקיום שיחות בין טראמפ ונתניהו.
בשעה 13:15 בערך לפי שעון ארה"ב (או כ-20:15 שעון ישראל) צפויים ראש הממשלה והנשיא טראמפ לקיים מסיבת עיתונאים לרגל סיום פגישה נוספת של שני המנהיגים.
