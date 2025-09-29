יום כיפור הגיע… זה הזמן לתפוס את הילדים לשיחה, להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם שבטוח שבמשך השנה האחרונה היו כל מיני מצבים בהם התגובות שלנו לא היו ממש מדויקות ולכן… לכן אנחנו מבקשים מהם באמת ובתמים… סליחה

בעוד כמה ימים ניכנס ליום כיפור ואין מילה חשובה ומשמעותית עבורנו כמו הסליחה.

אנחנו אוהבים לדבר עליה, ללוש אותה בידיים, לגעת בה ולמתוח אותה לכל הכיוונים ובכל זאת עד כמה הילדים והתלמידים המתבגרים שלנו באמת מכירים את המושג או מבינים את החשיבות שלו?

טוב, זה כבר שאלה אחרת.

לא האמנתי שהוצאתי מעצמי גועל כזה

אז דרך אחת היא ללמוד את הלכות תשובה לרמב"ם ולדבר על ארבעת השלבים של התשובה: (אם שאלתם… עזיבת החטא, חרטה על מה שעבר, וידוי דברים, וקבלה לעתיד). אולם דרך אחרת, היא פשוט להראות לילדים שלנו מה קורה כשפוגעים במישהו. כשמלכלכים. כשפישלנו ובגדול.

בשבוע שעבר התפוצץ לי בבית צינור המים. באמצע הדרך הבת שלי התקשרה אליי והסבירה לי שכל הבית מתמלא מים.

האמת שלא היה לי כוח להתעסק עם כל הדברים האלו ולכן ניסיתי לחשוב על פיתרון אפשרי. באותו רגע הבת שלי התקשרה אליי בווטסאפ במצב של ווידאו ואם זה לא מספיק אז הבן שלי דיבר איתי וניסה להסביר לי משהו.

לא התכוונתי אבל יצאה לי חתיכת צעקה עליו. ממש. לא האמנתי שהוצאתי מעצמי גועל כזה.

הוא אמר לי בדמעות שהוא בסך הכול ניסה להסביר לי שכדאי לי להסתכל בוידיאו של הטלפון בכדי שאראה את המצב כי הבת שלי בכוונה התקשרה במצב של וידאו בכדי לשקף לי את המציאות. הוא צדק. אני טעיתי. סתם צרחתי עליו. איזה טיפש יצאתי. באותו רגע ביקשתי סליחה. ואז ביקשתי שוב סליחה.

בהפסקה קפצתי מהישיבה שאני מחנך בה בכדי לקנות לו אייס קפה. הרגשתי כל כך לא בסדר. מה הוא אשם בתסכול שלי?

לבקש גם מהילדים סליחה

יצא לי גם בעוונותיו לפגוע בתלמידים במהלך כל שנות ההוראה שלי. אבל אם יש דבר שהקפדתי לעשות זה לבקש מהם סליחה.

ואם הפגיעה נעשתה מול כל הכיתה… טוב, אז מאוד כדאי שבקשת הסליחה תהיה מול כולם.

אנחנו יכולים לדבר עם הילדים שלנו עד מחר על מהות הסליחה ועד כמה שהיא חשובה, אבל אם לא נבקש מהילדים שלנו אף פעם סליחה ונראה להם שאנחנו גם נושמים את הסליחה הזו בבחינת נאה דורש, נאה מקיים… זה לא באמת יתפוס.

יום כיפור הגיע… זה הזמן לתפוס את הילדים לשיחה, להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם שבטוח שבמשך השנה האחרונה היו כל מיני מצבים בהם התגובות שלנו לא היו ממש מדוייקות ולכן…

לכן אנחנו מבקשים מהם באמת ובתמים… סליחה.

אבינועם הרש, מחנך ומעביר שיחות להורים ונוער. מגיש פינת החינוך ב'כאן מורשת'.