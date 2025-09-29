היום בהיסטוריה: על יחיאל אליאש, "בעל החלומות" – מפעילי "הפועל המזרחי" וממייסדי "בני עקיבא" ותנועת הספרט "אליצור", שנפטר היום לפני 28 שנה

"דבר אחד נחרת בזכרוני מימי הילדות. בהיותי בן שמונה שמעתי בוקר אחד שיחה בין אימי ואבי על תוכנית נסיעה לארץ ישראל. כשבאתי ל"חדר" סיפרתי לחברי שאנו נוסעים לארץ ישראל. חברי לעגו לי וקראו לי "בעל החלומות". נכון הדבר הייתי בעל החלומות. סיפר יחיאל אליאש, שלא רק חלם אלא גם פעל להגשים את חלומותיו, ובכך תרם רבות למפעל הציוני.

יחיאל נולד בעיירה צ'יז'יב שבמחוז ביאלסטוק שרוב תושביה היו יהודים. מילדותו קיבל יחיאל חינוך תורני מובהק וספג בבית את אהבת הארץ ואת השאיפה לעלות אליה ולבנותה.

כשלמד בישיבת לומז'ה הקים ביחד עם חברים נוספים תא של תנועת "המזרחי" ואסף כספים למען התנועה.

לא רק נאה דרש בדבר העלייה לארץ אלא גם נאה קיים. בעזרת סטריפקט שנשלח אליו מישיבת מרכז הרב בירושלים אליה התקבל, עלה יחיאל ארצה והצטרף לישיבת מרכז הרב בירושלים.

יחיאל ראה ברכה בלימודו, אך חפץ היה להגשים את חלומו ולתת יד בבניין הארץ.

יחיאל יצא לעבודה כחבר בקבוצות עבודה של "הפועל המזרחי" באזור חדרה. בעקבות מחלה אנושה בה חלה חזר לירושלים והיה לאחד הפעילים הבולטים בסניף "הפועל המזרחי" בבירה.

ייסוד "בני עקיבא"

בשנת תרפ"ח (1928) יזם יחיאל הקמת תנועת נוער ברוח תורה ועבודה. בתחילה סרבו מנהיגי הפועל המזרחי לרעיון של אליאש. אך לא חולם כיחיאל יכנע וירים ידיים ולאחר שכנועים רבים הקים את תנועת "בני עקיבא" המשפיעה והתורמת עד היום בכל שדרות החברה הישראלית.

בימי מאורעות תרפ"ט נשלח אליאש ע"י "ההגנה" לארגן את ההגנה על היהודים בעיר העתיקה של ירושלים. ומספר חודשים לאחר מכן נשלח לחברון לטפל בחללי הטבח ולהקים מצבות על קבריהם.

בתקופה כזו רכש יחיאל ידע והבנה בהקמת יחידות צבאיות.

בימי מאורעות תרצ"ו תרצ"ט (36-39) הציע להקים מחלקת ביטחון של הפועל המזרחי אשר תעסוק בארגון מחלקות דתיות בהגנה, והוא נתמנה להקים את המחלקה ולעמוד בראשה.

במקביל הקים את תנועת הספורט הדתית "אליצור" ששימשה בין השאר מסווה לפעילות הביטחונית. שאיפתו של אליאש הייתה להביא לאיחודה של היהדות הדתית ואכן למשמרות אליצור היו שותפות כלל תנועות הנוער הדתיות.

ביום רביעי ז' בתשרי תשנ"ח (1997) שבע ימים ופעולתו נפטר יחיאל אליאש בעל החלומות.

את ספרו "מעשה הבא בחזון" סיים יחיאל:

"זכות גדולה הייתה לי יחדם עם אחרים שזכיתי לשים אצבע או הזרת שלי על המפעל הגדול שעזר בהקמת המדינה"

