לאחר שנתיים של הגשת תכנית הבוקר ברדיו 103FM, איש התקשורת והמגיש אודי סגל, הודיע כי יעזוב את תפקידו בעוד כחודש. זו המגישה שצפויה להחליף אותו

סגל, שמגיש גם את מהדורת החדשות של רשת 13, כתב: "בעוד חודש אסיים להגיש את תוכנית הבוקר שבע תשע ברדיו 103 FM. אחרי שנתיים עמוסות, מטלטלות וקשות עם הרבה חדשות והרבה אתגרים אני מפנה את הבוקר לעניינים אחרים, רוצה להודות לשותפה הנפלאה ענת דוידוב, אשת רדיו ותוכן נהדרת לעורכים המקצועיים ולמאזינים שבחרו לשמוע ולפעמים גם להאזין".

סגל ציין כי "אמשיך לשדר את התוכנית החברתית בכל יום שישי כדי לעסוק בעניינים שקשורים לחברה הישראלית".

מי שצפויה להיכנס לנעליו של סגל, היא המגישה גאולה אבן סער, שעד כה שימש כמגישה מחליפה בתכנית וכעת תגיש אותה באופן קבוע יחד עם ענת דוידוב.