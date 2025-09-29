אחרי כמעט עשור – טיילור מלכוב שוברת שתיקה. הערב ב'חשיפה' היא חושפת את הסיפור הכואב על הסרטונים המזויפים ומתעמתת מול מי שפגע בה, ברגע דרמטי שסוגר מעגל

הערב (שני) ב"חשיפה" תשודר כתבה מיוחדת עם טיילור מלכוב, שבה היא חושפת לראשונה את הסיוט שחוותה במשך כמעט עשור – הפצת סרטונים אינטימיים מזויפים שנקשרו לשמה, וגרמו לה להתמודד עם שמועות קשות ועם פגיעה מתמשכת.

אחרי שנה בולטת שבה כיכבה בשתי תוכניות ריאליטי – "הזמר במסיכה" ו"רוקדים עם כוכבים", מלכוב בוחרת לחשוף את הפצע האישי הקשה ביותר שלה.

"מפרסמים סרטונים שלך"

הכול התחיל כשמלכוב קיבלה הודעה דחופה מחברה קרובה: "דחוף דחוף תעני לי – מפרסמים סרטונים שלך". היא ניסתה מיד להכחיש ולהסביר: "זה לא אני", אך גם הקרובים אליה, כולל אמא שלה, האמינו שזו היא, בגלל שהקול בסרטונים נשמע דומה לשלה.

מאבק להוכיח את האמת

במשך שנים ניסתה מלכוב לשכנע את כולם שמדובר בזיוף, ושאין לה קשר לתכנים שהופצו. למרות ההוכחות שניסתה להציג, הכתם הציבורי ליווה אותה כמעט עשור והותיר בה צלקת עמוקה.

הערב: העימות מול הפוגע

כעת, אחרי 9 שנים, היא פורצת את גבולות השתיקה ומתעמתת מול אחד ממפיצי הסרטונים במסגרת תחקיר "חשיפה". אותו אדם ניסה לקבל צו איסור פרסום בבית משפט השלום ברמלה כדי למנוע את הצגת שמו ותמונתו, אך בקשתו נדחתה. העימות הדרמטי ישודר הערב בקשת 12.

לא עוד שתיקה

החשיפה הערב צפויה להיות לא רק רגע אישי של מלכוב, אלא גם סיפור שמעורר דיון ציבורי רחב סביב תופעת הפצת סרטונים מזויפים ברשת – תופעה פוגענית שהולכת ומתפשטת ופוגעת בצעירים רבים.

דבריה של מלכוב

בחשבון האינסטגרם שלה כתבה מלכוב לקראת השידור:

"הערב משודרת סגירת המעגל שכל כך חיכיתי לה. אחרי 9 שנים וכוחות שלא ידעתי שיש בי, מצאתי את האומץ הנוסף לספר את כל מה שעבר עלי ועל המשפחה שלי בשנים האלו. הרבה סבל מאחורי הזוהר, שנאלצתי להתמודד איתו מאחורי הקלעים במשך כל כך הרבה זמן. עוד תלונה, עוד משפט, עוד עדות, פנייה לעוד נפגעות, שאלות והודעות בלתי פוסקות, עלבונות והשפלות.

כל פעם מחדש הסרטונים עלו באתר אחר או באפליקציה אחרת, ושוב נאלצתי לפתוח את הפצע ולהתמודד איתו. נמאס לי. החלטתי שדי. אני מספרת את הסיפור שלי כמו שהוא, כמו שמגיע לי לסגור אותו. באמת מלאה אומץ גדול ובתקווה להשראה לנשים אחרות."