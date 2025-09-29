בעקבות נאום נתניהו בעצרת האו"ם, מיליציות פרו איראניות בעיראק מאיימות להגיב על כל תקיפה ישראלית, אך לפי דיווחים, פועלות בזהירות מחשש לתגובה מצידה של ישראל

לאחר נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם, בו התייחס לציר השיעי ולפעילות של איראן ובעלות בריתה, נשמעה אתמול תגובה מצד מיליציות פרו איראניות הפועלות בשטח עיראק.

בעיתון "א שרק אל אווסט" דווח כי נציגי מיליציות אלו שיגרו איום בתגובה תקיפה במקרה של פעולה ישראלית נגדם, אך לפי מקורות שונים הם פועלים בזהירות מתוך חשש שישראל תבחר לתקוף אותם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . רגעי היירוט בערבה (שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים)

מי שהגיב ראשון לדברים היה פאלח אל פיאד, ראש ארגון אל חשד א שעבי, אשר מאגד עשרות ארגונים חמושים במדינה. בדבריו אמר: "יש בידינו את כל האמצעים להתמודד עם כל תוקפנות. אנחנו לא כפופים לנתניהו או למנהיג אחר. לעיראק יש את היכולת להגיב, כמו גם לבעלות בריתנו. לא נירתע מאיומים ומחויבים להגן על אדמת עיראק. נתניהו עבר כל גבול".

גם שר החוץ של עיראק, פואד חוסיין, הגיב לדברים ואמר: "תקיפה נגד כל אזרח עיראקי היא פגיעה בריבונות המדינה. אנו דוחים את דבריו של ראש ממשלת ישראל. עיראק היא מדינה עצמאית ולא תאפשר להפוך לשדה קרב עבור סכסוכים אזוריים".