המוסד לביטוח לאומי יחלק מענקי חימום בסכומים שבין 600 ל־1,200 שקלים לזכאים, במטרה לסייע לכיסוי הוצאות החימום בחורף הקרוב, רובם יקבלו את המענק אוטומטית

עם תחילתו של החורף והעלייה המתמשכת במחירי האנרגיה, משרד העבודה והרווחה והמוסד לביטוח לאומי מעניקים סיוע כלכלי בדמות מענק חימום, שמטרתו להקל על הוצאות החימום של אזרחים זכאים.

מהו מענק חימום?

מענק החימום הוא תשלום חד פעמי שנועד לסייע לאוכלוסיות בעלות הכנסות נמוכות ולפרטים במצב כלכלי או בריאותי מורכב, להתמודד עם עלויות חימום הבית כגון חשמל, גז, דלק או פלטות חימום.

מי זכאי למענק?

זכאות למענק נקבעת על פי קריטריונים שונים הכוללים הכנסה, מצב משפחתי, גיל ומצב בריאותי. בין הזכאים נמצאים:

מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי

משפחות עם ילדים בעלי הכנסה נמוכה

זכאים לקצבאות נכות או סיעוד

נפגעי פעולות איבה וחיילים משוחררים

קשישים המתגוררים לבד או במשפחות עם הכנסה נמוכה

איך מקבלים את המענק?

רוב הזכאים מקבלים את המענק אוטומטית, ללא צורך בהגשת בקשה, על בסיס נתוני ההכנסה והזכאות שנמצאים במערכת המוסד לביטוח לאומי. התשלום נעשה ישירות לחשבון הבנק של הזכאי.

מי שאינם זכאים אוטומטית או שחלו שינויים במצבם יכולים להגיש בקשה באופן יזום דרך:

אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי

מוקדי השירות הטלפוניים

או במשרדי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ

כמה כסף מקבלים?

בשנת 2025, סכום מענק החימום נע בדרך כלל בין 600 שקלים ל־1,200 שקלים בממוצע למשפחה זכאית. במקרים מסוימים, כמו לקשישים או זכאים מיוחדים, המענק עשוי להיות גבוה יותר.

מתי משולם המענק?

המענק משולם בתחילת עונת החורף – בד"כ בתחילת חודש אוקטובר – במטרה לסייע בתקופת החימום. התשלום הוא חד פעמי ומתייחס לעונת החימום הנוכחית.