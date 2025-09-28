בדיון בוועדה לביטחון לאומי חשפו הורי הנערים שנפצעו כי השוטר שירה בבניהם ממשיך לשרת במשטרה, ללא הליך משמעתי או פלילי

בוועדה לביטחון לאומי התקיים היום (א’) דיון מיוחד על אירוע הירי החמור שאירע לפני יותר מחצי שנה סמוך ליישוב רמת גלעד, שבו נפצעו ארבעה נערים – שניים מהם עדיין סובלים מנכויות קשות. את הדיון יזמה ח”כ לימור סון הר מלך.

הרקע לאירוע

האירוע התרחש ימים ספורים לאחר הפרעות בפונדוק. השוטר היורה טען תחילה כי הנערים יידו לעברו אבנים, אך בהמשך הופצה – בפוסט שפרסם חברו של השוטר – גרסה נוספת שלפיה רוסס לעברו גז פלפל. חברי הכנסת בדיון טענו כי מדובר ב”שיבוש חקירה” שנועד להמציא גרסה נוחה יותר מהטענה המקורית.

מספר ימים לאחר האירוע סיפר אחד הנערים שנפצע: “פתאום ירו לכל הכיוונים. קיבלתי כדור בלסת”. על פי עדויות שהוצגו בדיון, השוטר שלף את אקדחו וירה לעבר פלג הגוף העליון והראש של הנערים – בניגוד מוחלט לנהלים המחייבים ירי רק במצב של סכנת חיים מיידית, ורק כלפי הרגליים או האוויר כאזהרה. השוטר נחקר במח”ש, אך כבר למחרת שוחרר לביתו בתנאים מגבילים. הנשק שלו לא הוחרם, והוא ממשיך לשרת במשטרה.

הדיון בכנסת

בדיון היום מתח יו”ר הוועדה ח”כ פוגל ביקורת חריפה: “בצה”ל לא היו מהססים ומיד פותחים בהליך משמעתי. במשטרה – לא נעשה דבר”. אביו של אחד הנערים אמר בכאב: “בסך הכול ילד משותק – לא ביג דיל?”.

ח”כ עמית הלוי פנה למשנה לפרקליט המדינה, עו”ד אלון אלטמן: “לא ייתכן שישראלי נורה בחזה על ידי שוטר, והמערכת לא מתפרקת כדי לחקור ולהבין מה קרה”.

בשיחה עם סרוגים אמרה ח”כ לימור סון הר מלך: “אני כאן כדי לא לתת לעניין לרדת מסדר היום. דם ילדי המתיישבים מותר? שאלתי עיתונאית מהשמאל מה היה קורה אם זה היה קורה בקפלן – היא הודתה שלא היו משחררים את השוטר בכזאת קלות”.

עו”ד מנשה יאדו מארגון חוננו, שמייצג את הנערים, אמר: “שוטר ירה בארבעה נערים, פצע אותם קשות, ושוחרר כבר בבוקר שלאחר הירי. מאז הוא ממשיך לשרת במשטרה – זה מסר מסוכן שהדם שלהם הפקר”.

ההורים מתוסכלים

הורי הנערים דרשו תשובות ברורות מגורמי החקירה: “איך ייתכן שמי שירה בנשק חי על נערים ישראלים עדיין בתפקידו? לא ייתכן שחקירה נמרחת חודשים ארוכים ללא תוצאות”.

לדיון עצמו הגיעה המשטרה לא מוכנה – נציגיה לא הציגו כל התקדמות ממשית בחקירה או מידע חדש שמראה שנעשית בדיקה משמעותית של האירועים. בעיני המשתתפים זהו סימן מטריד לכך שהמערכת אינה מתייחסת לאירוע בחומרה הראויה.

החלק המדאיג ביותר מבחינת המתיישבים הוא התחושה שבעיני המשטרה הם אזרחים סוג ב’. ח”כ עמית הלוי סיכם: “חמור לא פחות מהמקרה עצמו זו העובדה שהמערכת גוררת רגליים כבר יותר מחצי שנה. אין אזרחים סוג ב’ – לא ילדי גבעות ולא ילדי גבעת שמואל. לכולם מגיע יחס שווה, וכך יהיה”.