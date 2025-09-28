ברוך דיין האמת: הבוקר נפטרה הרבנית חיה אבן-ישראל שטיינזלץ, אלמנתו של הרב עדין זצ"ל. בת 82 בפטירתה. הלוויתה היום בשעה 17:00 בירושלים

ברוך דיין האמת: הבוקר הלכה לעולמה הרבנית חיה אבן-ישראל שטיינזלץ, אלמנתו של הרב עדין שטיינזלץ. בת 82 היתה בפטירתה.

הרב שטיינזלץ זצ"ל, שנפטר לפני כחמש שנים, היה חתן פרס ישראל, והתפרסם בעיקר בעקבות חיבור פירושו על הגמרא. כמו כן כתב ספרים נוספים בנושאי חסידות כשהמופרסם שבהם הוא ביאור על ספר התניא.

אלמנתו, הרבנית חיה, שנפטרה הבוקר, היתה ביתו של הרב חיים הלל אזימוב, מרבני חב"ד בצרפת.

הרב עדין והרבנית חיה נישאו בשנת תשכ"ה והותירו אחריהם שני בנים ובת.

עוד באותו נושא ברוך דיין אמת: בגיל 98 נפטרה הרבנית מרים עמיטל ז"ל 08:50 | דוד פרוידיגר 0 0 😀 👏

בישיבת מקור חיים פרסמו הבוקר את המודעה הבאה:

ברוך דיין האמת.

בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתה של האישה החשובה הרבנית

חיה שרה אבן־ישראל בת חיים הלל ורישא ע"ה

אשת-חבר של מורינו ורבינו, נשיא הישיבה, הרב עדין אבן-ישראל זצ"ל

הלוויה תתקיים היום, יום ראשון

ו׳ בתשרי תשפ״ו (28 בספטמבר 2025), בשעה 17:00

מבית ההלוויות שמגר בירושלים אל בית העלמין בהר הזיתים

יושבים שבעה בבית המנוחה

רחוב משה גסטר 2, ירושלים

אנו שולחים תנחומים לכל המשפחה ובכללה הרב מני, הרב אמחיה, אסתי והנכדים ולכל קהילת תלמידי הרב שטיינזלץ.