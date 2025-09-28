גל הירש קרא לבטל את הדיון על רקע המאמצים להשבת החטופים, אך השר בן גביר התעקש לקיימו וטען כי בכוונת נתניהו לאפשר ביקורי הצלב האדום למחבלים

בכנסת התקיים היום דיון דרמטי בהצעת החוק לעונש מוות למחבלים, שהצית ויכוח חריף בין השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר לבין גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים.

הירש פתח את דבריו בקריאה לבטל את הדיון: “לא בכדי אנחנו מבקשים שלא לקיים את הדיון הזה. אי אפשר לשתף את הציבור ולא חלק מהאנשים כאן במידע. עשיתי מאמץ גדול לשתף את יו”ר הוועדה ח”כ צביקה פוגל וכמובן שהשר בן גביר חשוף למידע. במיוחד כעת, כשאנחנו במאמץ משולב צבאי ומדיני – רה”מ בארה”ב, פועלים להכריע את חמאס ולהשיב את כל חטופינו. הדיון הזה לא עוזר לנו”.

גם לשכת ראש הממשלה דרשה לבטל את הדיון, אך בן גביר סירב והתעקש כי הוא יתקיים.

יו”ר הוועדה לביטחון לאומי ח”כ צביקה פוגל הדגיש: “זה לא נקמה, זה צדק היסטורי. בבתי הסוהר צריכים להיות עבריינים ישראלים שראויים לשיקום – לא מחבלים”.

בן גביר מצדו קבע כי הדיון חשוב מאין כמותו וחייב להתקיים בדחיפות. עוד טען כי בכוונת ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר ביקורי הצלב האדום למחבלים בבתי הכלא בעקבות עתירה לבג”ץ של ארגוני שמאל, וזאת בניגוד לעמדת שירות בתי הסוהר. לדבריו, “צעד זה יפגע בביטחון המדינה ובכוח ההרתעה שלה”.

בהודעה מטעם עוצמה יהודית נמסר: “מי שרצח, אנס וחטף את ילדינו ובנותינו – לא זכאי לראות אור יום. דינו מוות. קידום החוק הוא חיוני וקריטי לביטחון המדינה, במיוחד בעיתוי הנוכחי, שעה בה מסתמנת התקפלות מצד ראש הממשלה ואנשיו”.

מגישת החוק, ח”כ לימור סון הר מלך, סיכמה: “על הכנסת והקואליציה מוטלת החובה המוסרית לקדם את החוק עד לאישורו המלא״