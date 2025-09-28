בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 3-14 שנות מאסר לרוצחי יגאל יהושע, וזאת לאחר שסעיף הרצח הורד בעסקת טיעון לחבלה בנסיבות מחמירות

4 שנים וחצי אחרי פרעות שומר חומות, בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר היום (א') עונשי מאסר מקלים יחסית לערבים שיידו אבנים ורצחו בלינץ' את יגאל יהושע הי"ד בלוד.

המחבלים רגמו את רכבו באבנים, כתוצאה מכך נפצע יגאל קשה בראשו מאבן ולאחר מספר ימים נפטר מפצעיו. שלושת השופטים: רות לורך, דבורה עטר וסגן הנשיאה עמי קובו גזרו היום בין 3 שנים ל-14 שנות מאסר על 8 ערבים תושבי לוד שהורשעו בעבירה מקלה מאשר האישום המקורי של רצח.

שבעה מהנאשמים הואשמו ברצח בנסיבות מחמירות של יגאל יהושע ז"ל, באמצעות יידוי אבנים על רכבו. אולם, לאחר שמיעת חלק ניכר מראיות התביעה, ומשעלו קשיים ראייתיים משמעותיים, הגיעו הצדדים להסדר טיעון במסגרת הליך גישור, והנאשמים הורשעו על פי הודאתם אך בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה, מבלי שיוחס להם שגרמו למות המנוח.

עוד נקבע כי מעשיהם של מתפרעים יהודים אשר התריסו והשליכו אבנים זמן קצר קודם לכן, היוו טריגר למעשי הנאשמים, אשר פעלו ללא תכנון מוקדם משמעותי.

לאור הראיות שהובאו בפניו, קבע בית המשפט, שהמעשה בוצע מתוך מניע לאומני, ובנסיבות של מעשה טרור, ולנוכח הסדר הטיעון שהובא לפתחו – גזר בית המשפט על הנאשמים עונשי מאסר חמורים של עד 14 שנות מאסר בפועל, לצד פיצויים למשפחת המנוח בסך כולל של למעלה מ-900,000 ₪.

בבית המשפט מסבירים כי מדובר ברף העליון של העונש בעבירה הקלה יחסית והם החמירו בגלל שהעבירות בוצעו בעיצומם של ימי מבצע "שומר החומות", בנסיבות של מעשה טרור, ומתוך מניע לאומי-גזעני.

בפסיקה ברף העליון, השופטים התייחסו במיוחד למשפחתו של יגאל יהושע ז"ל – אלמנתו אירינה, שני בניו מיכאל ועמית, אחיו אפרים, ואימו, וקבעו כי מדובר במשפחה ערכית מאוד, שוחרת שוויון ודו-קיום – כפי שהיה המנוח עצמו – ולא בכדי בחרה המשפחה במעשה האצילי של תרומת אבריו של המנוח, לשם הצלת חיי אחרים, ומתוך הכרה שזה היה רצון המנוח. כאבם של בני משפחת המנוח רב ועצום מאוד. השופטים העמידו לנגד עיניהם את יגונם העמוק של בני המשפחה, תחושת האובדן הכבד שהם חווים חוו והצורך שלהם בשיקום ובטיפול.

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו המייצג את אחיו של יגאל מסר: "לאור הקשיים שעלו בתיק בבית המשפט והעבירה בה הורשעו המחבלים יש כאן עונש מאסר משמעותי שמביא הרתעה מסוימת. אנו סבורים כי היה ראוי בנסיבות האירוע לגזור עונש מאסר של 20 שנים לפחות לכל מחבל, שכן במעשיהם הרצחניים הביאו לרצח יהודי אך בשל היותו יהודי. החוק מאפשר ענישה מקסימאלית של 25 שנה בנסיבות כאלו".