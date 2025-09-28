חיל האוויר חיסלו חוליית מחבלים שביצעו ירי נ״ט לעבר סיירת גולני בעיר עזה במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון ב', אין נפגעים לכוחות

חיל האוויר חיסלו חוליית מחבלים שביצעו ירי נ״ט לעבר סיירת גולני בעיר עזה במסגרת מבצע ׳מרכבות גדעון ב'. הכוחות הפועלים תחת אוגדה 36 במרחב העיר עזה, זיהו חמישה מחבלים שביצעו ירי נ״ט לעבר המבנה בו שהו, ללא נפגעים. בהכוונה ושיתוף פעולה כלי טיס של חיל האוויר חיסל את המחבלים בסגירת מעגל מהירה.

במהלך היממה האחרונה, כוחות אוגדה 98 העמיקו את השליטה המבצעית במרחב העיר עזה והשמידו מטרות טרור בשיתוף חיל האוויר בהם תשתיות צבאיות ומספר מחבלים שפעלו במרחב. כוחות אוגדה 162 ממשיכים בלחימה במרחב העיר עזה.

עוד באותו נושא מח"ט גולני לחייליו: "זאת הסיבה שאתם כאן" 10:26 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

במהלך הפעילות ביממה האחרונה הכוחות השמידו מבנים ומוקדי לחימה של ארגוני הטרור. בדרום הרצועה, כוחות אוגדה 143 חיסלו מחבלים, אמצעי תצפית ותשתיות צבאיות במרחב.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דובר צה"ל

במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף כ-140 מטרות טרור ברחבי רצועת עזה. בין המטרות שהותקפו: מבניים צבאיים, מחבלים ותשתיות טרור נוספות.