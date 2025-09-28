גורמים באיראן התריעו בפני סוכנות רויטרס כי המצב הכלכלי והמבוי הסתום בשיחות הגרעין יוצרים משבר חסר תקדים, על רקע חשש מחידוש תקיפות ישראליות וכאשר הציבור מתקשה לשאת לחצים נוספים

מנהיגי המשטר באיראן עומדים בפני אתגר חסר תקדים, על רקע המבוי הסתום במגעים בנושא הגרעין והחזרת הסנקציות הכלכליות. לפי דיווח שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס, גורמים במדינה מזהירים כי המצב הכלכלי והפוליטי עשוי להוביל למשבר קיומי של ממש.

גורם מצוטט בדיווח טען כי הממסד הדתי נמצא במצב של לחץ כבד, והוסיף: "קיומה של הרפובליקה האיסלאמית מוטל בספק. הציבור אינו יכול לשאת עוד מלחמה או הידרדרות כלכלית נוספת".

בד בבד, קיימת באיראן תחושת חשש מחידוש תקיפות מצד ישראל – בין השאר נגד אתרים הקשורים לפרויקט הגרעין – במידה שהשיחות ייקלעו למבוי סתום. גורם נוסף שהתראיין לרויטרס הביע פסימיות בנוגע לסיכויי ההסכם.

עם זאת, ישנם קולות בתוך מערך קבלת ההחלטות באיראן הסבורים כי שמירה על מצב העניינים הקיים, ללא חתימה על הסכם חדש וללא הסלמה צבאית, עשויה להיות הדרך הנכונה מבחינת המשטר – גם במחיר של אי התקדמות או ויתורים נוספים.