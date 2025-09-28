משפיענית הרשת הספרדייה אנה אלקאלדה, המכונה ברשתות החברתיות "ברבי עזה", עוררה סערה ציבורית לאחר שהתבטאה נגד ישראל והכחישה את העדויות על מקרי אונס שבוצעו על ידי מחבלי חמאס במהלך מתקפת השבעה באוקטובר.
על פי הדיווח בחדשות 12, אלקאלדה, שלה יותר ממאה וארבעים אלף עוקבים באינסטגרם, משתתפת בימים אלה במשט החירות לעבר רצועת עזה, יחד עם עשרות פעילים נוספים התומכים בפלסטינים. במקביל, השתתפה בפאנל בתוכנית "En boca de todos" בערוץ Cuatro הספרדי, שם חזרה על טענות שנויות במחלוקת נגד ישראל.
במהלך דבריה בתוכנית, טענה אלקאלדה כי העדויות על אונס נשים בידי חמאס אינן נכונות, ואמרה כי "העדויות כבר הוכחשו. זו שמועה שהיה אונס. אותן נשים שנחטפו שוחררו ואמרו שטופלו בהן היטב".
כשנשאלה האם היא תומכת בחמאס, השיבה: "אני נגד רצח, נגד ציונות ונגד עליונות גזעית". לדבריה, היא אינה מאחלת למותם של ישראלים, אך תומכת בשחרור החטופים המוחזקים בעזה.
אלקאלדה מתארת את עצמה כאחראית על הפצת תכני המשט ברשתות החברתיות. היא מזדהה כפעילה פמיניסטית המזוהה עם השמאל. בשנת אלפיים סיפרה כי התאסלמה ואימצה את השם חנן, אף שאינה עוטה רעלה כיום.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
יעל סגל
אין לי ידיעה אם מה שהיא אומרת נכון. וגם אם לא, עדיין חמאס עדיין פלשו, איימו, כלאו, חטפו נשים ילדים וגברים, היכו, הרגו ופצעו. אני מאמינה לחטופות ולשבויות יותר...
אין לי ידיעה אם מה שהיא אומרת נכון. וגם אם לא, עדיין חמאס עדיין פלשו, איימו, כלאו, חטפו נשים ילדים וגברים, היכו, הרגו ופצעו. אני מאמינה לחטופות ולשבויות יותר מאשר לנוסעי משט ספרדי שמדקלמים מסרים של אויבינו.המשך 08:45 28.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריה שטרן
בתגובה ל: יעל סגל
יעל מה זה קשור לאמונה יש תיעודי וידאו ברורים שהצפייה בהם היא פגיעה נפשית אבל מנהיגי האומות אולצו לצפות בהם. את השואה לקח עשרות שנים עד שהעזו להכחיש, אבל בעידן הפייק השקרנים קיבלו אומץ...09:32 28.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעל סגל
אין לי ידיעה אם מה שהיא אומרת נכון. וגם אם לא, עדיין חמאס עדיין פלשו, איימו, כלאו, חטפו נשים ילדים וגברים, היכו, הרגו ופצעו. אני מאמינה לחטופות ולשבויות יותר...
אין לי ידיעה אם מה שהיא אומרת נכון. וגם אם לא, עדיין חמאס עדיין פלשו, איימו, כלאו, חטפו נשים ילדים וגברים, היכו, הרגו ופצעו. אני מאמינה לחטופות ולשבויות יותר מאשר לנוסעי משט ספרדי שמדקלמים מסרים של אויבינו.המשך 08:45 28.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריה שטרן
בתגובה ל: יעל סגל
יעל מה זה קשור לאמונה יש תיעודי וידאו ברורים שהצפייה בהם היא פגיעה נפשית אבל מנהיגי האומות אולצו לצפות בהם. את השואה לקח עשרות שנים עד שהעזו להכחיש, אבל בעידן הפייק השקרנים קיבלו אומץ...09:32 28.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר