אנה אלקאלדה, משפיענית ספרדייה המשתתפת במשט לעזה, טענה בתוכנית טלוויזיה כי לא התרחשו מקרי אונס ב־7 באוקטובר וכי החטופות "סיפרו שטופלו בהן היטב" על ידי חמאס

משפיענית הרשת הספרדייה אנה אלקאלדה, המכונה ברשתות החברתיות "ברבי עזה", עוררה סערה ציבורית לאחר שהתבטאה נגד ישראל והכחישה את העדויות על מקרי אונס שבוצעו על ידי מחבלי חמאס במהלך מתקפת השבעה באוקטובר.

על פי הדיווח בחדשות 12, אלקאלדה, שלה יותר ממאה וארבעים אלף עוקבים באינסטגרם, משתתפת בימים אלה במשט החירות לעבר רצועת עזה, יחד עם עשרות פעילים נוספים התומכים בפלסטינים. במקביל, השתתפה בפאנל בתוכנית "En boca de todos" בערוץ Cuatro הספרדי, שם חזרה על טענות שנויות במחלוקת נגד ישראל.

במהלך דבריה בתוכנית, טענה אלקאלדה כי העדויות על אונס נשים בידי חמאס אינן נכונות, ואמרה כי "העדויות כבר הוכחשו. זו שמועה שהיה אונס. אותן נשים שנחטפו שוחררו ואמרו שטופלו בהן היטב".

כשנשאלה האם היא תומכת בחמאס, השיבה: "אני נגד רצח, נגד ציונות ונגד עליונות גזעית". לדבריה, היא אינה מאחלת למותם של ישראלים, אך תומכת בשחרור החטופים המוחזקים בעזה.

אלקאלדה מתארת את עצמה כאחראית על הפצת תכני המשט ברשתות החברתיות. היא מזדהה כפעילה פמיניסטית המזוהה עם השמאל. בשנת אלפיים סיפרה כי התאסלמה ואימצה את השם חנן, אף שאינה עוטה רעלה כיום.