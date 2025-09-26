ישראל פתחה במתקפה בעזה זמן קצר לפני נאומו של נתניהו באו"ם, תקפה בניין רב קומות של חמאס ששימש לתצפיות ולפעולות טרור.

זמן קצר לפני נאומו של ראש הממשלה נתניהו באו"ם, צה"ל ביצע תקיפה עוצמתית כנגד רב קומות ששימש את ארגון הטרור חמאס, במקום מוקמו אמצעי תצפית של חמאס ובוצעו ממנו ניסיונות לפעול כנגד הכוחות בשטח.

מוקדם יותר היום (ו׳), בפיקוד הדרום, תקף חיל האוויר בניין רב קומות בעיר עזה ששימש את חמאס למטרות מבצעיות. המבנה שימש כעמדות תצפית ולתיאום פעולות טרור נגד הכוחות בשטח.

טרם התקיפה ננקטו צעדים למניעת פגיעה באזרחים, כולל אזהרות מוקדמות לאוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, מעקב מהאוויר ואיסוף מידע מודיעיני נוסף.

עוד באותו נושא צפו בשידור חי: ראש הממשלה נתניהו נואם בעצרת האו"ם 16:01 | יאיר אמר 5 0 😀 👏

ארגוני הטרור ברצועה ממשיכים להפר את הדין הבינלאומי, תוך ניצול מוסדות אזרחיים והפעלת כוח במרחבים מאוכלסים.

צה"ל הדגיש כי ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה, במטרה להגן על אזרחי ישראל ולסכל פעולות טרור.