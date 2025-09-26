ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה לנאומו בעצרת האו"ם כשהוא עונד סיכה עם סמל החטופים וקוד QR – המפנה לאתר המציג את זוועות ה-7 באוקטובר

ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה היום (שישי) לנאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק כשהוא עונד סיכה מיוחדת, המציגה את סימן החטופים – וכן קוד QR. פמליית ראש הממשלה, חברי המשלחת והמלווים עונדים גם הם סיכה זהה.

סריקת הקוד מפנה לאתר המציג את זוועות ה-7 באוקטובר, אשר זמין רק מחוץ לישראל והוקם במיוחד לצרכי הסברה בינלאומיים.

במקביל, כחלק ממאמץ ההסברה הבינלאומי, נתניהו הורה על הקרנת סרט הזוועות מה-7 באוקטובר בחדר בתוך בניין האו"ם. בזמן נאומו מול נציגי האו"ם, סרט הזוועות המלא הוקרן בשיתוף פעולה בין משרד ראש הממשלה ודובר צה"ל.