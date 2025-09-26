רגע לפני תחילת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם, בצה"ל החליטו להכניס חלק מהמשאיות עם הרמקולים לתוך רצועת עזה – כדי שדבריו יישמעו היטב. זאת בניגוד להנחיית משרד רה"מ לפיו הרמקולים יוצבו רק בישראל

רגע לפני תחילת הנאום: אחרי שיקול דעת מקצועי, החליטו בצה"ל להכניס חלק מהמשאיות עם הרמקולים לתוך רצועת עזה – זאת כדי שדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם ישמעו היטב בתוך הרצועה. זאת בניגוד להנחיית משרד ראש הממשלה וראש הממשלה, לפיו הרמקולים יוצבו בשטח ישראל כדי לא לסכן חיילים.

בצה"ל מבהירים כי הכנסת המשאיות נעשית כדי שהדברים ישמעו בצורה טובה, ולאחר ניתוח הנתונים בשטח הוחלט להכניס חלק מתשע מערכות הרמקולים לשטח הרצועה. בזווית הצבא, זהו כלי להשפעה על דעת הקהל בעזה כדי שישפיע על חמאס.

כזכור, הבוקר דווח כי לשכת ראש הממשלה ביקשה מצה״ל לשדר לתושבי עזה את נאומו הצפוי של בנימין נתניהו בעצרת הכללית של האו״ם בניו יורק. המהלך נועד להביא את המסרים המדיניים והביטחוניים של ישראל ישירות לאוכלוסייה האזרחית בעזה, בעיצומה של הלחימה.

גורמים מדיניים מציינים כי מדובר בבקשה חריגה, שכן צה״ל נוהג להעביר מסרים ביטחוניים ממוקדים או התרעות מבצעיות, ולא נאומים מדיניים מלאים. עם זאת, בלשכת ראש הממשלה טוענים כי לנאום באו״ם יש חשיבות תודעתית: הוא מיועד לא רק לקהילה הבינלאומית אלא גם לאזרחים בעזה, במטרה לערער את אמון הציבור בהנהגת חמאס.