במהלך טיסת חיל האוויר לתקיפה בתימן, שיגרו החות'ים שלושה טילים לעברם – אחד יורט באוויר, שניים החטיאו | בבור הפיקוד הוחלט לא להפסיק את המשימה

הדרמה במהלך התקיפה בצנעא. 20 מטוסי חיל האויר עשו דרכם בצהרים במרחק של 2200 ק"מ משטח ישראל, כאשר המטרה – תקיפות עצימות כנגד החותים.

אלא שבאוויר התרחשה דרמה של ממש. כעת מתברר שבזמן הביצוע מטוסי החיל טסו תחת איום גבוה במשך דקות ארוכות.

במהלך דקות אלו החות׳ים שיגרו שלושה טילים לעברם. זו לא הפעם הראשונה אלא שהפעם מדובר בשלושה טילים. בבור הפיקוד הוחלט להמשיך למרות זאת ולסיים את המשימה.

אחד ממטוסי הקרב ביצע ירוט של אחד הטילים בהצלחה, ושניים לא פגעו. כלל המטוסים שבו לבסיסם בשלום. בחיל האויר מאשרים את הידיעה ומציינים שהמטוסים לא היו מאויימים.

בצה"ל אישרו מוקדם יותר היום כי עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן. בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא.

מדובר צה"ל נמסר כי התקיפות בוצעו נוכח התקיפות שמוביל שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל. "שלטון הטרור החות'י פועל בהכוונה ובמימון איראני על מנת לפגוע בישראל ובבנות בריתה" נאמר. "השלטון מנצל את המרחב הימי עבור הפעלת כוח ופעילות טרור נגד ספינת מעבר וסחר במרחב השיט העולמי".

עוד הובהר כי "צה"ל יפעל בעוצמה אל מול התקיפות החוזרות והנשנות של שלטון הטרור החות'י נגד מדינת ישראל, יוציא לפועל פעולות התקפיות נוספות בקרוב למול החות'ים, ונחוש להמשיך לפגוע בעוצמה בכל איום על אזרחי מדינת ישראל, בכל מרחק בו יידרש".