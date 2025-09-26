'פרשת וילך' היא פרשת השבוע התשיעית בספר דברים. פרשת וילך היא הקצרה שבפרשות השבוע, ויש בה שלושים פסוקים בלבד. זמני כניסת שבת ויציאת שבת

'פרשת וילך' היא פרשת השבוע התשיעית בספר דברים. היא מתחילה בפרק ל"א, פסוק א' ומסתיימת באותו פרק בפסוק ל'. פרשת וילך היא הקצרה שבפרשות השבוע, ויש בה שלושים פסוקים בלבד.

בשנים שבהן אין שבת בין יום הכיפורים לסוכות, קוראים את פרשת וילך ביחד עם פרשת ניצבים בשבת שלפני ראש השנה. בשאר השנים קוראים אותה בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים, היא שבת שובה.

זמני כניסת ויציאת השבת פרשת וילך

ירושלים

כניסת השבת: 17:55. יציאת השבת: 19:06

תל אביב

כניסת השבת: 18:21. יציאת השבת: 19:17

חיפה

כניסת השבת: 18:04. יציאת השבת: 19:07

באר שבע

כניסת השבת: 18:13. יציאת השבת: 19:07

חברון

כניסת השבת: 18:15. יציאת השבת: 19:06

גוש עציון

כניסת השבת: 18:14. יציאת השבת: 19:06

אריאל

כניסת השבת: 18:00. יציאת השבת: 19:06

אילת

כניסת השבת: 18:01. יציאת השבת: 19:06

צפת

כניסת השבת: 18:04. יציאת השבת: 19:05