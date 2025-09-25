טבעול ("החברה") מבקשת ליידע את הציבור על כך שבמספר קטן של אריזות המוצר שניצל תרד וברוקולי 99 קלוריות, נתגלו חתיכות קטנות של פלסטיק שמקורן בחומר גלם חקלאי שסופק למפעל.
להלן פרטי המוצר
שניצל תרד וברוקולי 99 קלוריות 560 גרם – טבעול
אצוות ופג תוקף
- 5119196501, 5119196502, שתוקפו יפוג בתאריך 29.10.2026 ,
- 5170196501, 5170196502, שתוקפו יפוג בתאריך 19.12.2026,
- 5184196501, 5184196502 שתוקפו יפוג בתאריך 3.1.2027.
- מהחברה נמסר כי "הצרכנים מתבקשים שלא לצרוך את המוצר" עוד נמסר: "אנו מתנצלים על התקלה ומזמינים את הצרכנים שרכשו את המוצר המפורט בהודעה זו, לפנות לשירות הצרכנים של החברה בטלפון 1-800-760-750 או בכתובת האתר: https://www.osem-nestle.co.il/contact-us על מנת לקבל שובר למוצר חלופי".
בחברה הבהירו כי "שירות המזון במשרד הבריאות עודכן בנושא, והחברה פועלת לאיסוף המוצר מהשוק. שירות הצרכנים של החברה עומד לרשות הצרכנים בכל שאלה נוספת".
