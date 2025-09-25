עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר, תקפו באמצעות יותר מ-65 חימושים מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בתימן. תיעוד

עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר, תקפו מוקדם יותר היום (חמישי) באמצעות יותר מ-65 חימושים מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בתימן.

התקיפה התבצעה 2,200 ק"מ משטח ישראל ויותר מ-65 חימושים שהוטלו: תיעוד מהתקיפה העצימה ביותר של חיל האוויר ואמ״ן בתימן

מוקדם יותר בארגון משרד הבריאות של החות'ים הודיעו כי שני בני אדם נהרגו ו-48 נוספים נפצעו בעקבות התקיפה הישראלית בצנעא, בירת תימן.

כאמור, בצה"ל אישרו מוקדם יותר היום כי עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן. בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא.