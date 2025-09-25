מבצע "מרכבות גדעון ב'": כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 איתרו והשמידו היום (חמישי) מתחם לחימה מרכזי ומאויש של חמאס בעיר עזה, זאת כחלק מהמאמץ למיגור תשתיות הטרור במרחב.

(צילום: דובר צה"ל)

במתחם נמצאו אמצעי לחימה רבים, בהם כ-20 מטענים מסוגים שונים, עשרות רימונים ונשקים שונים וכן סיוע הומניטרי גנוב. בנוסף, נחשף במתחם מעבר תת-קרקעי אשר חיבר בין מספר דירות מבצעיות ששימשו את האויב.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי ישראל".

(צילומים: דובר צה"ל)