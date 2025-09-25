ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בניו יורק, לקראת נאומו מחר בעצרת הכללית של האו"ם. בהמשך נתניהו ייסע לוושינגטון לפגישתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ופמלייתו נחתו כעת (חמישי) בניו יורק, לקראת השתתפותו ונאומו מחר בעצרת הכללית של האו"ם. בהמשך ביקורו בארה"ב נתניהו ייסע לוושינגטון, שם ייפגש עם הנשיא דונלד טראמפ.

לפני המראתו הלילה מישראל, נתניהו אמר כי "אני יוצא עכשיו עם רעייתי לעצרת האו״ם ולוושינגטון. בעצרת האו״ם אני אומר את האמת שלנו – אזרחי ישראל, האמת של חיילי צה״ל, של המדינה שלנו. אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים, רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל. זה לא יקרה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צפו בדברי ראש הממשלה לפני המראתו לארצות הברית. צילום: עומר מירון/לע"מ

"בוושינגטון אני אפגש בפעם הרביעית עם הנשיא טראמפ, ואדון איתו על ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו, וגם על הצורך שלנו להשלים את מטרות המלחמה: להחזיר את כל חטופינו, להכריע את החמאס ולהרחיב את מעגל השלום שמזדמן לנו בעקבות הניצחון ההיסטורי ב׳עם כלביא׳ וניצחונות אחרים שהשגנו" הוסיף. "זאת גם הזדמנות לאחל לכם, אזרחי ישראל ולעם היהודי כולו, שנה טובה. שנה של ביטחון, שגשוג ושלום".