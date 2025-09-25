עדן בן זקן ניסתה שוב ושוב לשכנע את שרית חדד לדואט – ונענתה בסירוב. האם הכוכבת הוותיקה חוששת מהיורשת שהצליחה לעקוף אותה?

בראיון לישראל היום חשפה הזמרת עדן בן זקן כי ניסתה לא אחת לשכנע את שרית חדד לשיתוף פעולה מוזיקלי, אך נתקלה בסירוב.

"להגיד לך את האמת, הרבה פעמים הצעתי לה והיא לרוב סירבה", סיפרה בן זקן. "אני אוהבת את שרית, מעריכה אותה. היא זמרת שסללה את הדרך של המוזיקה המזרחית. תמיד אעריך אותה, אבל זהו, כרגע זה לא קורה".

כשנשאלה אם נפגעה מהסירוב, הודתה בכנות: "כן, ברור שכן, זה קצת פוגע בי".

הדואט שלא קרה

בן זקן הוסיפה כי למרות הסירוב כלפיה, חדד כן בחרה לשתף פעולה עם זמרות אחרות: "היא עשתה עם אגם בוחבוט, עשתה גם עם לינט". לטענתה, הניסיון לא צלח למרות פניות חוזרות: "פניתי אליה לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש ולא ארבע. ניסיתי, לא צלח. ואני גדלתי על שרית, אני שומרת לה הערכה מלאה. אני לא כועסת ולא נעליים".

מאחורי הקלעים של הסירוב

למרות ההערכה הרבה שעדן בן זקן מביעה כלפי שרית חדד, נראה שהסירוב החוזר לדואט לא לגמרי מקרי. שתיהן מהכוכבות הגדולות של המוזיקה הים-תיכונית, אבל בשנים האחרונות עדן עקפה את חדד בהצלחות ובנתוני הקהל. ייתכן שזו בדיוק הסיבה – חשש מחיבור מוזיקלי עם זמרת שנחשבת לממשיכת הדרך שלה, ואף לזמרת שהתעלתה עליה.

כך או כך, המפגש הקולי שחלמו עליו מעריצים רבים – בינתיים נשאר חלום רחוק.