הפקת הפסטיגל העבירה את מופע הילדים האהוב לתל אביב בלבד. היום מתפרסמת הצצה לצילומי הקליפ של שיר הנושא של imagine פסטיגל – עם שרית חדד

אחרי שחלקו הודלף כבר לרשת, שרית חדד, אחת הזמרות האהובות בישראל, נצפתה על סט הצילומים לשיר הנושא של Imagine פסטיגל 2025. הסרטון שנחשף מספק הצצה לשיר הנושא שכנראה צפוי להתנגן לכולנו בראש בחודשים הקרובים. בסרטון, שרית נראית לבושה בחלפיה אפורה, ושרה על רקע מסך ירוק את החלק שלה בשיר.

צפו: שרית חדד בצילומי הקליפ לשיר הנושא של imagine פסטיגל

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שרית חדד, imagine פסטיגל (צילום: יח"צ)

Imagine פסטיגל 2025, שיתקיים השנה בתל אביב בלבד, מבטיח חוויה המשלבת כוכבים ותיקים וכישרונות צעירים. לצד חדד, ישתתפו במופע זוגות כמו אליאנה תדהר ולי בירן, מרגי ואנה זק. בנוסף, ישתתפו כוכבים כמו עדן גולן, טל מוסרי, שחר טבוך. גם צמד אחים ישתתפו יחד במופע, קווין רובין וקים בן שמעון. ההפקה מחזירה השנה את הקונספט הקלאסי של ילדי הפסטיגל ואת תחרות השירים המקוריים, בה הקהל יכריע על השיר המנצח.

לפני כחודשיים התפרסמה ההחלטה של הפקת הפסטיבל לקיים את המופע האהוב – בתל אביב בלבד. ההחלטה עוררה סערה בקרב הורי הילדים וחובבי פסטיגל רבים. הפסטיגל שצמח לראשונה בחיפה, הפך להיות "לילדי המרכז בלבד".

בהפקת הפסטיגל הגיבו לטענות והסבירו שהמטרה היא להעניק חוויה עשירה ומיוחדת יותר, עם טכנולוגיה ותפאורה מתקדמות יותר. בנוסף, ההפקה טענה כי הם מקדמים הטבה בתחבורה הציבורית, המותאמת לבאי הפסטיגל, אבל טרם התפרסמו פרטים נוספים.