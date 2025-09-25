איש התקשורת והמגיש, אברי גלעד, אומר כי הגיע הזמן לשנות את שמו של ראש השנה, מכיוון שעל פי היהדות ראש השנה הוא א' בניסן ולא א' בתשרי

גלעד אמר: יש לי הצעה מהפכנית; בואו נפסיק לקרוא לחג הזה ראש השנה, לא בגלל שהגריגוריאנים ניצחו ולוח השנה שאנחנו מתנהלים על פיו

מתחיל באמת ב-1 בינואר, אלא בגלל שגם לוח השנה העברי המקורי הוא לא באמת מתחיל בתשרי".

גלעד ציין כי "החודש הראשון על פי התורה הוא חודש ניסן. א' תשרי, זה היום הראשון לחודש השביעי, הוא באמצע. אתם מוזמנים לשאול את הצ'אט ג'י פי טי הקדוש. לראש השנה קוראים בכלל בתורה יום זיכרון או יום תרועה. לכן אני מציע שנתחיל לקרוא לחג החשוב הזה במקום ראש השנה,

לב השנה".

"כי בכלל הגיע הזמן שנעבור לשים לב השנה יותר ללב ופחות לראש, להרפות את האובססיה, להבין הכול, לנתח, לנצח בוויכוח, להוכיח, לשכנע. נשים לב כמה אנחנו מתעסקים בראש ומחפשים את מי להאשים במצבנו".

"ובין אם אתם מאלה שאומרים, 'אתה הראש, אתה אשם'. ובין אם אתם אומרים, 'אתה הראש, ברוך השם'. בשני המקרים אכלתם את הראש. גם אם אתם צודקים, זה לא מוביל לשום מקום. במקום שנכפר על חטאי העבר, כל אחד מתחפר במחילה שהוא חפר לעצמו. מחילה שבה הוא תמיד צודק וכל השאר טועים ומטעים. אז די, זה לא מתאים. הגיע הזמן שנשנה גישה, נעזוב את הראש ונפתח את הלב".

"במקום להרים ידיים זה על זה, נתחיל להרים ידיים ולהתייאש. ייאוש מהותי, להודות, ניסינו, טעינו, הגיע הזמן לפרק את מה שהרכבנו, לעשות ריסטארט ולהתחיל מההתחלה. לפרק את החומות שבנינו בינינו, לפרק את המנגנונים המגונים שלא מגינים עלינו באמת, לפרק את המגדלים העקומים שעומדים ליפול, לפרק ולהרכיב מחדש. זה אפילו ראשי תיבות של תשפ"ו, שתהיה שנת פירוק והרכבה. לא כזה מורכב לפרק. פשוט להתחיל מאפס. והפעם כמו שצריך, הפעם עם הלב".