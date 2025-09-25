הזמר והיוצר הישראלי, עידן רייכל, מתח ביקורת על דבריה של מגישת חדשות 12, יונית לוי, שהחליטה לא לומר יותר "ערב טוב" בפתח מהדורת החדשות: "כל ערב בארץ ישראל הוא ערב טוב"

הזמר והיוצר הישראלי, עידן רייכל, התארח באולפן גלגלצ לרגל השנה החדשה ומתח ביקורת על דבריה של מגישת חדשות 12, יונית לוי, שהחליטה לא לומר יותר "ערב טוב" בפתח מהדורת החדשות, עד אשר כל החטופים ישוחררו.

רייכל הגיש משדר בן שעתיים, בפתיחתו הוא אמר: "רגע לפני השנה החדשה. זאת הזדמנות גם להגיד לכם שנה טובה. שנה טובה".

רייכל אמר: "יש איזושהי שדרנית באחד מהערוצים שהחליטה בשנתיים האחרונות כל מהדורה לא להגיד 'ערב טוב', לחכות עד שיסתיים הכל, עד שישובו כולם".

רייכל הביע את דעתו על כך ואמר: "זו בחירה שלה. אני חושב שכל ערב בארץ ישראל הוא ערב טוב, וכל בוקר בארץ ישראל הוא בוקר טוב, וגם השנה הזו תהיה שנה טובה".

רייכל סיים בתקווה: "עד שישובו כולם, שישובו כולם משדות הקרב, שישובו כולם מעזה, מהשבי, ועד אז אנחנו נהיה חזקים בשבילם, נשלח להם מוזיקה ונשלח להם אנרגיות טובות. בשנה הבאה, בערב החג, נחגוג כולנו כאן שנה טובה".