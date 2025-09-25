הזמר מאור אדרי ואשתו נאור הודיעו על הולדת בתם השלישית בפוסט מרגש באינסטגרם. לצד הקריירה המצליחה והדואט האחרון "אהבה גדולה", המשפחה מתרחבת עם עוד סיבה לשמוח

הזמר מאור אדרי ואשתו נאור, הורים לריף ולעומר, חובקים היום בת שלישית. בני הזוג שיתפו ברשתות החברתיות תמונה מרגשת וכתבו: "בשבח והודיה לבורא עולם, השנה נצטרך סוכה גדולה יותר. ברוכה הבאה קטנה שלנו."

פריצה גדולה במוזיקה הים תיכונית

מאור אדרי, מהזמרים הבולטים בז'אנר הים-תיכוני, פרץ לראשונה ב-2008 עם השיר "לב קבור" ומאז הפך לאחד האמנים האהובים בישראל. במהלך הקריירה שלו הוציא אלבומים מצליחים, הופיע בקיסריה, שיתף פעולה עם אמנים מובילים וכתב שירים שכבשו את המצעדים. רק לאחרונה הוציא יחד עם רעייתו נאור את הדואט "אהבה גדולה", שזכה להצלחה רבה.

עכשיו, לצד הקריירה המוזיקלית המצליחה, הוא חוגג את התוספת החדשה למשפחה עם שלושה ילדים בבית, ושפע של שמחה בלב.