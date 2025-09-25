השבוע התארסו אושר כהן ועדן פינס, אבל מי שגנבה את ההצגה היא הטבעת: יהלום ענק בעיצוב יוקרתי, ששווייה מוערך בכחצי מיליון שקל

השבוע (שני) התארסו הזמר אושר כהן והדוגמנית עדן פינס, והיום נחשפים הפרטים שמסעירים את עולם הבידור: הטבעת.

כהן שלף טבעת יוקרתית בעיצוב מרקיזה, עם יהלום טבעי במשקל מרשים של כ- 6-6.5 קראט ובצבע איכותי (G-H). על פי ההערכות, שוויה של הטבעת נע בין 400 ל-500 אלף שקלים – אחת מטבעות האירוסין היקרות ביותר שנראו לאחרונה בביצה המקומית.

מעצב בינלאומי עם שורשים ישראליים

מי שעומד מאחורי עיצוב הטבעת הוא היהלומן הישראלי-אמריקאי אבי היאבה, הפועל ממיאמי ונחשב לאחד השמות החזקים בתחום. היאבה כבר עיצב בעבר תכשיטים עבור אמנים מקומיים ובינלאומיים, וכעת חתום גם על אחת מהטבעות המדוברות ביותר בישראל.

רגע ההצעה

כהן ופינס, שמנהלים זוגיות מעל שנה, חגגו את האירוסין בערב ראש השנה בארוחה משפחתית בקריות. רגע ההצעה היה מרגש, אך נדמה כי הטבעת עם היהלום הענק והעיצוב היוקרתי, היא זו שגנבה את ההצגה והפכה לנושא השיחה המרכזי.

חצי מיליון על האצבע

הטבעת, שנראתה היטב בצילומים הראשונים שהעלו השניים לרשתות החברתיות, עוררה מיד גל תגובות והערכות בשוק התכשיטים. מומחים בענף מציינים כי מדובר בסכום חריג במיוחד גם בקנה מידה של סלבריטאים.