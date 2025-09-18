אושר כהן, בין הזמרים המובילים, הבולטים והחזקים היום בישראל כובש את היכל מנורה בשלושה מופעי הענק. לצד ההצלחה הגדולה אושר תמיד נשאר נאמן לעצמו, ומוסיף קדושה ואהבת השם לכל הופעה – גם למופע מול עשרת אלפים צופים נרגשים

אמש (רביעי), היכל מנורה מבטחים בתל אביב הפך לרגע למקום שמקדש את ריבונו של עולם. עם רגש ואנרגיה בלתי נלאית, במופע השני מתוך שלושה מופעי ענק של הזמר והיוצר אושר כהן.

המופע, שהתקיים בפורמט 360 מול למעלה מעשרת אלפים רוכשי כרטיסים, היה חגיגה מוזיקלית מרהיבה שהותירה את הקהל נפעם ומתרגש. עם תפאורה מרשימה, אורחים מפתיעים, רגעים דרמטיים ואפילו תחושת קדושה, אושר כהן הוכיח שוב מדוע הוא אחד האמנים המובילים בישראל.

חגיגה של מוזיקה והפתעות

המופע, שנמשך כמעט שעתיים, היה רכבת הרים של רגשות האנרגיה בלתי נלאית. כבר מהרגע הראשון, אושר כהן תפס פיקוד על הבמה עם ביצועים עוצמתיים ללהיטיו הגדולים, לצד שירים מאלבומו החדש והמצליח, אוגוסט דאמפ. השירים "אין כבוד", "באמת של האמת" ו"לא כואב לי" כבשו את הקהל, שהצטרף בשירה אדירה שהרעידה את ההיכל.

התפאורה המרשימה כללה לב ענק, בהשראת עטיפת האלבום אוגוסט דאמפ, שירד לבמה ויצר רושם רב. לצד זאת, רקדנים ייחודיים, כולל רקדנים מהתוכנית "רוקדים עם כוכבים" של קשת 12, הוסיפו תנועה ועניין למופע. פירוטכניקה מרהיבה ועשן דרמטי העצימו את החוויה החגיגית, וקטעי משחק קצרים שהוצגו על הבמה במהלך אחד השירים הוסיפו נופך תיאטרלי מרגש.

רגעים של קדושה ואחדות

אחד מרגעי השיא של המופע היה כאשר אושר כהן עצר את השירה במהלך השיר "אנחנו מאמינים בני מאמינים", וביקש מהקהל לשיר למען השם יתברך, למען החטופים, החיילים, הפצועים, הנופלים ועם ישראל כולו. הקהל נענה בקריאות התרגשות, והשירה המשותפת שהתחדשה מיד לאחר מכן הרעידה את ההיכל ואין ספק שגם הותירה עיניים דומעות בקהל. בנוסף, כהן שילב שירי סליחות, לאור התקופה. כך הוסיף ממד רוחני עמוק למופע, שהפך ליותר מסתם הופעה, אלא חוויה של קדושה ואחדות.

אורח מפתיע ורגע היסטורי

הפתעה גדולה התרחשה כאשר הזמר לירן דנינו עלה לבמה לשיר יחד עם אושר את הלהיט האהוב "הרבה ממך נשאר". הדואט הבלתי צפוי עורר התרגשות עצומה בקהל, שהצטרף בשירה סוחפת. הרגע הזה, לצד ההפתעות הרבות שהתרחשו לאורך הערב, חיזק את תחושת הקהל שמדובר במופע יוצא דופן.

רגע מרגש נוסף היה כאשר הוענק לאושר מגן מיוחד לכבוד 21 מיליון שימושים בחנויות המוזיקה הדיגיטליות לאלבום אוגוסט דאמפ. זהו הישג מרשים במיוחד לאלבום שיצא לפני חמישה שבועות בלבד. הקהל מחא כפיים בהתלהבות, ואושר, שנראה נרגש, הודה לקהל על התמיכה האדירה.

מופע שחורג מגבולות הבמה

אושר כהן הצליח ליצור חוויה שהיא הרבה מעבר למופע מוזיקלי רגיל. השילוב של ביצועים מלאי נשמה, תפאורה מושקעת, אורחים מפתיעים ורגעים של קדושה ואחדות הפך את הערב לחגיגה בלתי נשכחת. הקהל, שמילא את היכל מנורה עד אפס מקום, יצא מהמופע עם תחושת התרוממות רוח וזיכרונות שילוו אותו זמן רב.

המופע השני בסדרה זו הוא רק טעימה ממה שמחכה במופע השלישי, שצפוי להמשיך את החגיגה המוזיקלית והרוחנית של אושר כהן. אם אתם בין ברי המזל שרכשו כרטיסים למופע האחרון – יש לכם הרבה למה לצפות.