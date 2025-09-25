משטרת ישראל פרסמה תיעוד ראשון מהצתות שבוצעו סביב בית ראש הממשלה, שבהן חשוד התחפש עם כובע וזקן מזויף, ארבעה חשודים נוספים נעצרו. כתב אישום צפוי בימים הקרובים

משטרת ישראל פרסמה תיעוד ראשון מהצתות שביצעו אנשי ההפגנות נגד הממשלה והמלחמה סביב בית ראש הממשלה. על פי המשטרה החשוד שתועד מצית את הפחים בסרטון התחפש בעזרת זקן מזויף וכובע, בדומה לדיווחים בעבר שטענו כי התחפש לחרדי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תיעוד ההצתה, משטרת ישראל.

דוברות המשטרה מסרה כי לאחר שהמעצרים הוארכו מעת לעת, צפויים כבר בימים הקרובים כתבי אישום ראשוניים נגד ארבעה חשודים שנעצרו במהלך השבועות האחרונים על ידי שוטרי מחוז ירושלים. הם מואשמים בהצתות שסיכנו חיי אדם והסבו נזק רב לרכוש בשכונת רחביה. חקירתם של חשודים נוספים שנעצרו בפרשייה נמשכת.

חקירת תחנת מוריה במרחב ציון הושלמה לאחרונה, וכללה בין היתר ממצאים מתיעוד מצלמות אבטחה. האירוע המרכזי התרחש בבוקר ה-3 בספטמבר, אז התקבלו דיווחים על פחים וצמיגים בוערים. כתוצאה מהצתות נגרם נזק כבד לרכב שחנה במקום, פונו מספר תושבים, ולמזל כולם – לא היו נפגעים.

תיעוד האירוע

מהחקירה עולה כי החשוד המרכזי, תושב המרכז בשנות ה-60 לחייו, הגיע למקום כשהוא מחופש – כובע על ראשו וזקן מזויף. בשלב מסוים השליך חומר לפח והציתו בצורה מסוכנת, כמעט ופגע בעצמו. מיד לאחר שהלהבות התפשטו, עזב את המקום במהרה, הסיר את התחפושת והשליך אותה לשיחים סמוכים. שעות לאחר מכן אותר ונעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים.

עוד באותו נושא סא"ל במיל', בכיר במחאה: זה החשוד בהצתה ליד בית ראש הממשלה 11:51 | חדשות סרוגים 15 0 😀 👏

בהמשך, נעצרו שלושה חשודים נוספים: תושב הרצליה בשנות ה-60 לחייו (13 בספטמבר), ותושבים מתל אביב ומ.א. חוף אשקלון בשנות ה-50 לחייהם (17 בספטמבר). כל ארבעת החשודים הועברו לחקירה בתחנת מוריה ומעצרם הוארך בבימ"ש.

הבוקר הוגשה הצהרת תובע מטעם פרקליטות מחוז ירושלים על הכוונה להגיש כתב אישום נגד ארבעת החשודים בימים הקרובים. במקביל, נמשכת חקירת הפרשייה לאיתור מעורבים נוספים.