לסגור את הקונסוליה הצרפתית בירושלים. חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד) הקים הבוקר (חמישי) לשכה פרלמנטרית מול הקונסוליה הצרפתית בירושלים, כמחאה על ההכרה הצרפתית במדינה פלסטינית. בין היתר – העניק חבר הכנסת אילוז הצהרות בעברית, אנגלית וצרפתית, ודרש לסגור את הקונסוליה לאלתר.

"צרפת , אנגלית – טעיתם בחישוב: ההכרה במדינה פלסטינית חוצה קו אדום", אמר ח"כ אילוז". הוא הוסיף: "התשובה חייבת להיות כפולה וברורה: החלת ריבונות מלאה על יהודה ושומרון – כדי להבהיר לעולם שהארץ שלנו ולהבהיר שטרור מביא תג מחיר ולא הישיג דיפלומטי, וסגירה מיידית של הקונסוליות שמשרתות את האויב מירושלים – שהפכו לשגרירויות של מדינה מדומיינת ומפיצות תוכן אנטי-ישראלי".

כזכור, ביום שני האחרון נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע שמדינתו מכירה במדינה פלסטינית, במסגרת ועידת האו"ם בניו יורק, והכריז ש"הכרה במדינה פלסטינית היא תבוסה לחמאס". עוד הוסיף מקרון בנאומו, כי צרפת תפתח שגרירות "במדינת פלסטין" – ברגע שכל החטופים ישוחררו.

בתוך כך, ח"כ אילוז נפגש במקום עם סגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג, ושוחח עימו על הנושא ועל סגירת הקונסוליה. "שנים ביקשו שנשמור על הסטטוס-קוו, אפילו כשעברתי חוק היסטורי שאסר פתיחת קונסוליות חדשות". הוא הדגיש: "ההכרה החד-צדדית שברה את הסטטוס-קוו – לכן אני דורש לסגור את הקונסוליות האלה עכשיו".