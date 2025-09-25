היא תמיד הייתה שם – מלהקת הנח״ל, דרך שוקולד מנטה מסטיק ועד קריירת סולו מפוארת. לכבוד יום הולדתה של ירדנה ארזי, קבלו 10 עובדות מעניינות על הזמרת שהפכה לפסקול של כולנו

היא תמיד הייתה שם – מהחולצות הירוקות של להקת הנח״ל, דרך השלישייה הכי מתוקה בארץ, ועד קריירת סולו שהפכה אותה לדיווה לאומית עם אופי של "השכנה ממול". ירדנה ארזי חוגגת יום הולדת, ואי אפשר לדמיין את הפסקול הישראלי בלעדיה. זו ההזדמנות לגלות 10 עובדות מעניינות על "המלכה היחפה":

1. מפקדת פורצת דרך: עוד בצבא, ירדנה לא הסתפקה בלשיר. אחרי מרד מפורסם בלהקה, היא קיבלה לידיים את הפיקוד על להקת הנח״ל והפכה לאישה הראשונה שמובילה להקה צבאית. בשביל נערה בת 20 זה היה לא פחות ממהפכני, והכותרות חגגו את הסיפור על "החיילת שהפכה מפקדת".

2. השלישייה האגדית: עם שוקולד מנטה מסטיק היא כבשה לא רק את הבמות בארץ אלא גם את הבמות בחו״ל. השלישייה ייצגה את ישראל באירוויזיון, כיכבה בקמפיינים של מותגי אופנה וממתקים, ואפילו גרמה לפרנק זאפה להידחף לקהל בהופעה בשוודיה.

3. כמעט "הללויה": רגע לפני שירדנה פרצה כסולנית, הוצע לה להצטרף להרכב "חלב ודבש" ולשיר את "הללויה". היא בחרה ללכת על בטוח, להנחות את האירוויזיון, ולימים הודתה – "אולי פספסתי את שיר חיי".

4. יחפה לנצח: בכל מקום שתראו אותה, על עטיפות אלבומים או על במות, היא בדרך כלל יחפה. לא פוזה, אלא פשוט נוחות שהפכה לסמל. היום כבר אי אפשר לדמיין את ירדנה אחרת.

5. מלכת הקמפיינים: באמצע שנות ה-80 לא היה אפשר לפתוח עיתון או להדליק טלוויזיה בלי לראות את ירדנה. בנקים, איפור, ריהוט – כולם רצו אותה בפרונט. היא הצליחה לשלב בין הדימוי הממלכתי לאישה שאפשר להתחבר אליה בקלות, והפכה לפרזנטורית הראשונה במובן המודרני.

6. עפרה VS ירדנה: הקרב הכי מפורסם בפופ הישראלי. שני קולות ענק, שתי דמויות כריזמטיות, ושתי מערכות יחסי ציבור שלא הפסיקו לייצר כותרות. השיא? הופעה של ירדנה באמפי וואהל, שבה מעריצה של עפרה חזה שלפה אקדח מים עם דיו וירתה עליה.

7. שיר שהפך לדגל: השיר "הביתה" נולד אחרי שנסעה להופיע מול חיילים בלבנון, בזמן הקרבות עצמם. אהוד מנור כתב במיוחד לה את המילים, והן הפכו לאחד השירים הכי מזוהים איתה.

8. פוליטיקה מחוץ לתחום: שמעון פרס הציע לה מקום ריאלי ברשימת העבודה לכנסת. ירדנה חייכה, הודתה וסירבה. היא ידעה בדיוק איפה היא רוצה להיות: על הבמה, לא במליאה.

9. משפחה של גיבורים: אמא שלה, איבט, הייתה לוחמת במחתרת הצרפתית שהבריחה ילדים יהודים מהנאצים. ודוד שלה? לא אחר מהפנטומימאי מרסל מרסו.

10. כבוד בעיר ילדותה: חיפה לא שכחה את הילדה מהדר הכרמל: ב-2021 נחנך בעיר רחוב על שמה, עוד בחייה. לא הרבה אמנים זוכים לראות את עצמם הופכים לשלט כחול לבן.

בסוף כל הסיפורים והעובדות, נשארת התחושה שירדנה היא לא רק זמרת, אלא פסקול של חיים שלמים. חמישה עשורים, להיטים שמלווים אותנו בכל שמחה ובכל עצב, פרסי "זמרת השנה" ו"זמרת העשור", מופעים בלתי נשכחים ואינספור רגעים שהפכו לנכס צאן ברזל בתרבות הישראלית.

ביום ההולדת הזה, נאחל לה שתמשיך לרגש, להפתיע וללוות אותנו עוד שנים ארוכות. מזל טוב, ירדנה!