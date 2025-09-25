הקליפ החדש לשיר "הרע זה לא אני" של ששון שאולוב ואלייצור מציג בחירה יוצאת דופן – רק גברים על המסך, ללא אף דמות נשית. האם מדובר בהחלטה שעלולה להרחיק חלק גדול מקהל הנשים של ששון?

בשבוע שעבר יצא לאוויר העולם השיר החדש "הרע זה לא אני", שיתוף פעולה מסקרן בין הזמר המזרחי ששון שאולוב והיוצר הדתי אלייצור. כבר במבט ראשון אפשר להבין שמדובר ביצירה חריגה בנוף: בקליפ לא תמצאו אף דמות נשית אחת – רק גברים קופצים, שרים ורוקדים.

צפו בקליפ של השיר "הרע זה לא אני"

הפתעה בקריירה של ששון

מי שמכיר את הקריירה של ששון שאולוב, יודע שמדובר בהפתעה לא קטנה. שאולוב מזוהה בדרך כלל עם שירי אהבה ושירים רומנטיים על נשים, ודווקא כאן, כשהוא בוחר לשתף פעולה עם אלייצור, נדמה שהוא משנה כיוון. ייתכן שאנחנו רואים כאן את ההשפעה של אלייצור, זמר דתי שמביא איתו גישה אחרת וסגנון ייחודי, על הדרך שבה שאולוב מציג את השיר והקליפ החדש.

הלהיט "תמיד אוהב אותי"

אלייצור, זמר דתי שפרץ בשנים האחרונות עם סגנון המשלב עומק רוחני ומוזיקה עכשווית, ידוע בהשראתו מתורת הרב שלום ארוש. אחד משיריו הבולטים, "תמיד אוהב אותי", נכתב בהשראת דברי הרב, והמסר בו הוא על אהבת ה’ לאדם – אהבה נצחית וללא תנאים.

השיר הזה מוכר לקהל בעיקר בזכות הקאבר של ששון שאולוב, שגרף מיליוני צפיות ברשתות. למעשה, הוא מזוהה כיום הרבה יותר עם שאולוב מאשר עם היוצר המקורי.

"קליפ גברי בלבד"

כעת, בשיר החדש, שיתוף הפעולה בין השניים בולט גם בקליפ עצמו. במקום דמויות נשיות או סיפור אהבה רומנטי, רואים אך ורק גברים רוקדים ושרים יחד. הנעדרות המוחלטת של נשים בקליפ בולטת במיוחד אצל שאולוב, שנוהג לשיר לא פעם על אהבה ונשים. הבחירה הזו משקפת את ההשפעה של אלייצור על שאולוב, וגורמת לו להציג צד אחר ושונה ממה שהכירו ממנו עד היום.

הדרת נשים בקליפ?

התוצאה היא שיר מלא אנרגיה, עם פזמון קליט ועיבוד עדכני, שמראה שאפשר לעשות מוזיקה מזרחית פופולרית גם בלי שירי אהבה לנשים. ועדיין, הבחירה להציג קליפ גברי בלבד, ללא אף אישה אחת, מעוררת סימני שאלה: האם זה לא עלול להרחיק דווקא את קהל הנשים הגדול של ששון? ייתכן שגם תישמע ביקורת על כך שהקליפ יוצר תחושה של הדרה נשית – נקודה רגישה במיוחד בעולם התרבות הישראלי. ככה או ככה, נדמה שהשיר והקליפ לא משאירים את הקהל אדיש.