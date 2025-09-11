אחרי הלהיט ״תמיד אוהב אותי״ שהפך להמנון ושיר השנה – ששון איפרם שאולוב והראפר אלייצור משחררים את ״הרע זה לא אני״. שיר פופ אמוני קופצני ומרגש שמעביר מסר ברור: כולנו טוב גמור

לאחר ההצלחה הגדולה של להיט העל "תמיד אוהב אותי", שחצה קהלים, הפך להמנון וזכה בתואר שיר השנה – הזמר והיוצר ששון איפרם שאולוב והראפר אלייצור סוגרים מעגל ומשחררים שיתוף פעולה חדש, מיוחד ומעורר השראה: ״הרע זה לא אני״.

האזינו לשיר החדש של ששון ואלייצור – "הרע זה לא אני"

מהאזנה ראשונה אפשר בהחלט לצפות שהלהיט החדש ידביק את ההצלחה של ״תמיד אוהב אותי״, ואולי אף יעקוף אותה – בדרך להפוך לשיר שיסחוף את הרחבות, תחנות הרדיו והקהל הרחב.

כולנו טוב גמור

״הרע זה לא אני״ הוא שיר פופ אמוני שמשלב מנגינה קצבית, קלילה וקופצנית עם מילים נוגעות ללב, ומעביר מסר חד וברור: כולנו בבסיס שלנו טוב גמור. אין באמת אדם רע – כל אחד נושא בתוכו אור פנימי וטוב מהותי.

חיבור מוזיקלי מיוחד

החיבור בין הקול המרגש של ששון איפרם שאולוב לבין הסגנון הייחודי של אלייצור יוצר סאונד עכשווי, קופצני ומלא אנרגיה חיובית. יחד הם מעניקים חוויה מוזיקלית שמרימה ומרוממת את הרוח, במיוחד בימים מורכבים אלה ובאווירת חודש אלול, ומזכירים לכולנו את מה שאנחנו זקוקים לו יותר מכל: אמונה בטוב, אחדות ותקווה.