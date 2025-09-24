הוכרז במהלך החג: זה הזוכה בכדור הזהב

נתניהו שוחח עם הוריו של החטוף אלון אהל

נשברים תחת הלחץ? חמאס שיגר הצעה חדשה ישירות לטראמפ

מפקד פיקוד מרכז חתם על צו הריסה לבתי המחבלים בפיגוע ברמות

הישג: הסדרה "אור ראשון" נרכשה על ידי ענקית הטלוויזיה פרמאונט

הרצוג לראש השנה: "כל כך הרבה שולחנות חג יהיו חסרים הערב"

לא נגמר: גם מלטה מודיעה על הכרה במדינה פלסטינית