בלילה הראשון של ראש השנה הוכרז הזוכה בכדור הזהב, הפרס האישי החשוב בעולם הספורט. עוסמאן דמבלה שהיה אחד השחקנים המשמעותיים באלופת אירופה פ.ס.ז, הוא הזוכה המאושר.
לכוכב הצרפתי היו 35 שערים ו-16 בישולים בעונה החולפת במדי פ.ס.ז', שזכתה מעבר לאליפות אירופה גם באליפות צרפת, בגוביע הצרפתי.
העשיריה הראשונה:
1. עוסמן דמבלה (פ.ס.ז')
2. לאמין ימאל (ברצלונה)
3. ויטיניה (פ.ס.ז')
4. מוחמד סלאח (ליברפול)
5. ראפיניה (ברצלונה)
6. אשרף חכימי (פ.ס.ז')
7. קיליאן אמבפה (ריאל מדריד)
8. קול פאלמר (צ'לסי)
9. ג'אנלואיג'י דונארומה (פ.ס.ז'/מנצ'סטר סיטי)
10. נונו מנדש (פ.ס.ז')
