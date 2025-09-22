נשיא המדינה יצחק הרצוג פרסם ברכה לראש השנה ואמר כי "כל כך הרבה שולחנות חג בישראל יהיו חסרים הערב, כשהכיסאות סביבם מיותמים. אני מייחל שבראש השנה הבא נשב סביב שולחן החג כשכל אחינו החטופים חזרו לנוף מולדתם"

נשיא המדינה יצחק הרצוג פרסם היום (שני) ברכה לציבור לרגל ראש השנה, כשבדבריו התייחס לאירועי השנה החולפת והמשך המלחמה וייחל להשבת החטופים במהלך השנה הקרובה.

"שנה חדשה עומדת בפתח, ואני מלא תקווה ואמונה. אני לא תמים באף מובן. כמו העם כולו, גם אני יודע, גם אני מרגיש, שהשנה החולפת הייתה קשה משניתן היה לקוות. ושראש השנה הזה יהיה כואב משייחלנו" אמר הרצוג. "כל כך הרבה שולחנות חג בישראל יהיו חסרים הערב, כשהכיסאות סביבם מיותמים. יש משפחות שממתינות בדאגה מייסרת ליקיריהן החטופים, יש פצועים בגוף ובנפש שנאבקים מדי יום יחד עם משפחותיהם כדי לשוב לחיים, יש משפחות שכולות שבליבן יוותר לנצח חלל, ויש קהילות ומשפחות מדרום ועד צפון שנעקרו מבתיהן וטרם שבו לנוף מולדתן. כולנו דואגים, כולנו – כעם – חסרים וכואבים, הלב של כולנו נשבר כל כך הרבה פעמים השנה".

"ובכל זאת, אני מלא תקווה ואמונה. בזכותכם. מיכל ואני פוגשים אתכם – את העם המופלא שלנו – בכל ימות השנה בכל פינה בארץ, ומשתאים בכל פעם מחדש מהעוצמות שאתם מקרינים" הוסיף. "כשזה העם שלנו, הספק מתפוגג והאמונה מתחזקת, וכך – אני משוכנע בנצח ישראל וביכולת שלנו לגבור על כל מכשול, אויב ואתגר. אני משוכנע: אנחנו נתגבר! אנחנו נקום! אנחנו נצמח, ונירפא, ונשתקם, ונבנה! יש כאן דור מדהים עם עוצמות דמיוניות – בחזית ובעורף, והדור הזה – עם אחווה, סולידריות, ערבות הדדית ואמונה בצדקת הדרך – עוד יבנה לנו מחר ישראלי משותף וטוב יותר".

"האמונה והתקווה לא מפחיתות את הכאב ולא מעלימות את האתגרים" הדגיש הרצוג. "אני יודע עד כמה זה לא קל ולא פשוט, גם אצלי, גם בשבילי; אבל אני גם יודע שהשנה, מתוך הקושי, אנו נדרשים לשוב ולזקוף קומה, ולהתחיל כבר לחזות לנגד עינינו – באמונה ובתקווה – את השנה הבאה, ואת ראש השנה הבא, ולפעול כבר עכשיו למענם".

הנשיא הבהיר כי הוא "מלא אמונה בחיילי ומפקדי צה"ל – שיביאו ביטחון ושקט לכלל רחבי הארץ; אני מאמין בעם הזה ומתחייב בשמו שלא ננוח עד שנשיב את כל החטופים; אני מאמין שנצליח לקדם 'יום שאחרי' אמיתי – של ביטחון, שקט ויציבות, כזה שישנה את המציאות באיזור כולו מקצה לקצה; אני מאמין שנצליח להנמיך את החומות בתוכנו ולבנות מאבניהן גשרים בינינו, תוך שמירה על המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו, ברוח ערכי מגילת העצמאות; ובעיקר – אני מאמין בנו, שנמשיך לגלות שוב ושוב את העוצמות הישראליות ואת האחווה הישראלית – לא רק בשדה הקרב".

"יחד אתכם, אחיותיי ואחיי, אני מייחל שבראש השנה הבא נשב סביב שולחן החג כשכל אחינו החטופים חזרו לנוף מולדתם, מתפלל לרפואת הפצועים בגוף ובנפש, ומחבק את המשפחות השכולות והמשפחות והקהילות העקורות" סיכם. "יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה".