בנאום שנשא אתמול (ראשון) בטקס לציון 35 שנים להקמת יחידת ימ"ס איו"ש, התייחס מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, למצב הביטחוני בזירות השונות של ישראל. בלוט עמד על ההבדל בין המצב הנוכחי לבין מה שהיה רק לפני שנה, וציין את האתגרים הקרובים שעדיין עומדים בפני צה"ל.
"לפני שנה נסראללה היה חי"
בדבריו, פנה בלוט ללוחמים והמפקדים וציין את השינוי המהותי שהתרחש בשנה האחרונה. "אנו לקראת ראש השנה תשפ"ו, והגם שיש לנו אתגרים עצומים בכל הזירות – ראוי גם לזכור איפה היינו לפני שנה", אמר האלוף. הוא הדגיש כי לפני שנה היו ביהודה ושומרון "גדודי טרור שפעלו מתוך מחנות פליטים שהפכו למעין ערי מקלט וערי מבצר". עוד ציין כי היו "תהלוכות חמושות ומטעני גחון שגבו את חייהם של לוחמים", והוסיף: "לפני שנה נסראללה היה חי, וחיזבאללה עמד על רגליו כארגון".
בלוט הודה לכוחות הימ"ס על חלקם בעשייה, וציין כי "פעלנו לסיכול איומים קרובים ורחוקים כאחד ועשינו זאת ברוח התקפית, ביוזמה ובתחבולה".
מפקד פיקוד המרכז התייחס גם לאתגרים שעומדים בפני ישראל, וציין את הלחימה בעזה, ההגנה בצפון והמאבק המתמשך בטרור ביהודה ושומרון. הוא התייחס גם לגורמים שעלולים להוביל להתחממות בזירה המרכזית, בהם "הצהרות מדיניות, החגים והמסיק, וההשראה וההדבקה של המפגע הבודד". למרות זאת, הביע תקווה: "אני מלא תקווה, כי אני מאמין בכם יקיריי, ביכולתנו דרך מעשינו לשפר את המציאות הביטחונית והאזרחית במדינת ישראל".
