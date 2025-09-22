עופר וינטר חשף את כמות האנשים שצירפו את שמם וחתימתם למכתב שהוא הגיש לשופט גרוניס, בעד מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ

אחרי שבשבוע שעבר עופר וינטר יצא בקריאה לציבור להצטרף אליו למאבק בעד מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראשות השב"כ, כעת הוא חושף את מספר האנשים שצירפו את שמם וחתימתם למכתב.

וינטר פרסם תמונה של המכתב שהוא שלח לשופט גרוניס, וכתב: "תודה ל-6000 החותמים על המכתב לשופט גרוניס בעניין מינוי האלוף זיני". וינטר עדכן כי "המכתב הוגש שלשום בשעות הערב לוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים".

וינטר פנה בשבוע שעבר לציבור וכתב: "חברים יקרים, ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים כבדים, ולא ייתכן שמעל שלושה חודשים מתנהלת המדינה ללא ראש שב"כ קבוע. נדרש אדם ישר, מקצועי ובעל ניסיון עשיר – וזיני הוא האיש המתאים, ללא שום קשר לזהותם של מי שמינו אותו".

וינטר המשיך: "אני מכיר את דוד זיני מקרוב משנות שירותנו בצה"ל – לוחם ערכי, קצין מקצועי וישר כסרגל, שמוסר נפשו על ביטחון עם ישראל. אין לי ספק שיפעל ביושרה וללא משוא פנים, אך ורק לטובת המדינה".

"מכיוון שיש כאלו הפועלים למנוע את מינויו ממניעים שאינם ענייניים – אני מזמין אתכם, אזרחי ישראל התומכים במינוי זיני לתפקיד, להוסיף את שמכם למכתב שאשלח לראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים השופט גרוניס, בקריאה להתעלם מרעשי הרקע הלא ענייניים ולהתמקד רק בטוהר המידות של האלוף זיני".